Р оманът „От Мъгла на юг до Луна на север“ (издателство „КВЦ“) от Виктор Петрески е сред най-интересните дебюти в македонската литература. Книгата разказва за съдбата на едно бедно момче, което, когато пораства, се превръща в ключова фигура в годините преди и след Втората световна война, а през втората половина на ХХ век – в още по-могъщ човек. Добър или лош е – читателят ще разбере накрая...

Един есенен ден през 1982 г. животът на Габриел Коловик, арогантен художник и неуспял писател, се преобръща след смъртта на баща му, могъщ индустриалец с мрачни тайни. За да получи наследството си, Габриел трябва да проучи миналото му и да напише биографията му. Но още първите стъпки го отвеждат до загадъчни писма, тайни общества и среща с мъж, който ще промени представите му за живота и за самия него.

През далечната 1916 г. в един бордей, пропит с дим и разочарования, се ражда момче на име Адам. Израснал сред жените, които обществото отхвърля, той мечтае да се сдобие със сила, за да закриля слабите. Но пътят му към властта го въвлича в престъпния свят, където всяка добродетел може да се превърне в оръжие.

Романът преплита съдбите на героите в Европа от XX век – от първите сенки на Голямата депресия, през ужаса на Втората световна война, до тъмните улици на съвременния град. Това е история за изборите, които ни създават, и за цената, която плащаме, когато забравим кои сме били в началото.

Виктор Петрески е писател, продуцент и актьор, роден през 1991 г. в Скопие, Северна Македония. Завършва бакалавърска степен по компютърно инженерство, а по-късно и магистратура по сценаристика за кино. Още от ранна възраст проявява силен интерес към писането, като първо създава научнофантастични разкази, а в тийнейджърските си години започва да пише истории, вдъхновени от националната история.

Като писател дебютира с романа „От Мъгла на юг до Луна на север“, публикуван през 2015 г. Книгата печели награда в литературен конкурс, организиран от едно от най-старите и утвърдени издателства в страната.

През 2022 г. Виктор реализира първия си пълнометражен филм – военния документален проект Siren Lullabies. В същата година продуцира и късометражния психотрилър Lobus Frontalis. Освен като писател и продуцент той има дългогодишен опит и като актьор в алтернативния експериментален театър „Чекори“ („Стъпки“) в Скопие, където играе шест сезона, с участия в шест постановки, от които четири в главни роли.

Днес Виктор Петрески продължава да развива своите литературни и филмови проекти, като съчетава технологичното си образование с дълбок интерес към изкуството и разказването на истории.

Кристи Красимирова