М айкъл Конъли ни отвежда на далечен остров, където нищо не е такова, каквото изглежда в романа „Беладона“ (издателство „Бард“), и наказанието на един непотребен детектив от Лос Анджелис да бъде там ще се превърне в истинско предизвикателство за него.

Детектив Стилуел неуморно следва мисията си на идиличния на пръв поглед остров Каталина. Ченгето от шерифството на окръг Лос Анджелис е „пратено в изгнание“ на маловажен пост на остров Каталина, след като политиката на управлението го изхвърля от отдел „Убийства“ на континента. Но докато се занимава с обичайните пиянски прояви и дребни кражби, Стилуел получава сигнал за тяло с привързана тежест на дъното на пристанището – анонимна Джейн Доу, чиято единствена отличителна черта е пурпурен кичур в косата й. В същото време сигналът за бракониерство в резерват се превръща в случай, изпълнен с насилие и опасности, докато Стилуел се заравя в тъмното минало на големите клечки на острова.

Прекосявайки всички линии на протокол и правомощия, Стилуел упорито работи и по двата случая. Макар и спъван от стара вражда с бивш колега, твърдо решен да му пречи на всяка крачка, той е убеден, че е единственият, който може да донесе справедливост за жената, известна като „Беладона“. Не след дълго разследването разкрива ревниво пазените тайни и черното сърце на безметежния остров, който би трябвало да е неговото спасение от злините на големия град.

Завладяващ и изпълнен с напрегната атмосфера, „Беладона“ ни представя нов герой във вселената на Конъли и доказва без капка съмнение, че авторът е „неоспоримият майстор на съвременното криминале“ според „Риъл Бук Спай“.

На 21 юли Майкъл Конъли навърши 69. Роден е през 1956 г. във Филаделфия, Пенсилвания, САЩ. Докато следва в Университета на Флорида, той се запалва по романите на Реймънд Чандлър и решава да запише журналистика и допълнително – творческо писане, като един от преподавателите му е романистката Хари Крюз (Harry Crews). След като завършва следването си през 1980 г., той работи като журналист във вестници в Дайтона Бийч и Форт Лодърдейл, като се занимава предимно с криминална репортажи за полицията и престъпността по време на убийствата и насилието залели Южна Флорида по време на т.нар. кокаинови войни. През 1986-а, заедно с двама свои колеги, Конъли прекарва няколко месеца в интервюиране на оцелели в самолетна катастрофа. Статия на тази тема, която те публикуват в едно списание, е номинирана за „Пулицър“. Скоро след това започва работа като криминален репортер във вестник „Лос Анджелис Таймс“, един от най-големите в Щатите, и в града на литературния герой на Чандлър. Три години по-късно започва да пише първия си роман, който е публикуван през 1992 г. Главен герой в него е детективът от Лосанджелиското полицейско управление (ЛАПУ) Йеронимус – Хари – Бош. С него печели наградата Edgar за най-добър първи криминален роман. Към днешна дата той е плодовит автор на трилъри, които се четат на един дъх и предизвикват тръпки по кожата. През 2002 г. Конъли стана и един от сценаристите и продуцентите на сериала Level 9 за борбата с престъпленията в киберпространството.

Кристи Красимирова