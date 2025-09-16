М ъдър, дълбок, странен – критиците се обединяват около тези думи, когато коментират новия роман на ирландската писателка Сали Руни „Интермецо“ (издателство „Еднорог“).

Писателката не се нуждае от специална реклама след световния успех на „Нормални хора“ и „Красив свят, къде си ти“, но според критиката Руни надскача себе си.

Историята е съсредоточена върху живота на двама братя – Питър и Айвън – в момент на криза след загубата на баща им.

Питър е около трийсетгодишен преуспяващ адвокат в Дъблин. Под привидно стабилната фасада на кариерата си той крие уязвимост – безсъние, тревожност и зависимост от медикаменти. Животът му е белязан от вътрешни колебания и объркани връзки – с първата му любов Силвия и с младата студентка Нейоми. Чрез него романът разработва теми за идентичността, морала и неспособността на съвременния човек да намери баланс между лични желания и социални очаквания.

Айвън е 22-годишен, някогашно дете чудо на шахмата. Живее по-интуитивно и емоционално, но също търси себе си. Връзката му с 36-годишната Маргарет – зряла жена с различен житейски опит и собствени проблеми – задава въпроси за любовта, разкъсваща ограниченията на възрастта, за естеството на близостта и за границите на традиционните представи.

„Интермецо“ е роман за загубата и начина, по който тя разтърсва основите на идентичността. Но освен тъга и самота тук има и любов, надежда, интимност, която надживява страха. В центъра на романа стои сложността на отношенията между братята – като източник на напрежение и спасение едновременно, въпросите за сексуалността, привързаността и морала в интимните връзки, сблъсъкът между поколения, ценности и лични избори.

За авторката

Сали Руни е родена през 1991 г. в Ирландия. Завършва американска литература в колежа „Тринити“ в Дъблин. Нейни произведения са публикувани в „Ню Йоркър“, „Ню Йорк Таймс“, „Гранта“ и „Лъндън ривю ъв букс“. През 2017 г. е отличена с наградата на „Сънди Таймс“ за млад писател на годината, а през 2018 г. с романа си, „Нормални хора“, става най-младата писателка, печелила престижната литературна награда „Коста“.

През 2020 г. бе заснет сериал по романа „Нормални хора“. Екранизацията печели отличието за най-добър драматичен сериал за 2021 г. на Ирландската филмова и телевизионна академия и още над 15 престижни награди, освен това става най-гледаната тв продукция във Великобритания за 2020 г.

Романът „Красив свят, къде си ти“ се превръща в международен бестселър веднага след излизането си през септември 2021 г. Печели приза роман на годината на литературните награди „Далки“ (Dalkey Literary Awards), An Post Irish Book Awards, както и на платформата Goodreads (2021 Best Fiction Award). Като резултат от огромния успех Time нарежда Сали Руни сред 100-те най-влиятелни личности в света за 2022 г.

Сали Руни е наричана „гласът на милениалите“, но „Интермецо“ показва нейното съзряване като автор с по-задълбочен и философски подход.

Кристи Красимирова