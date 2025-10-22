Е дна от най-колоритните участнички в настоящия сезон на „Биг Брадър“ - Михела, се оказа братовчедка на Светослав Вуцов. В студиото на „МачКаст“ тя даде своята подкрепа към вратаря.

„Аз съм трета или четвърта братовчедка на Светослав Вуцов. Много съм близка с единия от неговите братя – Иван. Светльо няма нищо общо с масата момчета – нито ходи да се напива, не ходи по жени. Това дете се откроява, а талантът му няма смисъл да го коментираме. Той е феномен. Знаем каква е фамилията му. Светльо обаче не трябва да бъде под сянката на някой, нито баща, нито дядо, защото е силна индивидуалност. Очакват го много големи успехи. Това, че фамилията му е Вуцов, не трябва да го вкарва в някаква графа. Той е отделен човек, какво щеше да се случи с него, ако се казваше Светльо Георгиев? Подкрепям го в това решение, което взе. В крайна сметка нито един човек не може да се държи по лош начин с друго човешко същество, без значение кой е и какво е направил, както и каква му е фамилията. Какво общо има едно закъснение с неговите качества. Били сме паднали заради него от Турция, това прочетох... Това за мен е изкуствен скандал. Ако не пази добре и е парашутист, окей. Но той има е**ти таланта. Казват го всички, защото аз не съм специалист. Как можеш да му режеш крилата. Заради такива неща хората бягат от България. Ние буквално си гоним талантите“, обяви бясната Михаела.

„Ходя по мачове и мога да кажа: „Левски до гроб!“. Баща ми и дядо ми са бесни и болни левскари. В стаята на дядо ми всичко е в снимки на Гунди, в статии за него, има и плакати. На неговия рожден ден се подаряват само неща на Левски – фланелки, химикалки, чаши, шалове, портмонета...“, добави тя.

„В нашата врата у дома, която беше от шперплат, дълго време стоеше юмрука на баща ми. Аз си играеха на една малка маса, а той прескочи и я удари. Крещеше, удряше, бесен, болен на Левски (смее се). Аз съм по-умерена. Последният мач, който посетих на Левски, беше с АЗ Алкмаар. Беше брутална емоция“, припомня участничката в „Биг Брадър“.

„Виждам бъдещето си с едно дете, което ще играе футбол – в Левски, разбира се. Иначе се виждам с къща на село, близо до големия град. Обичам плажа, живяла съм на морето. Водка, фреш-лимон и Левски да бие. Всичко ще е прекрасно. С този вратар Левски ще стане шампион“, завърши Михаела.

