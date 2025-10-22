Министърът на образованието Красимир Вълчев категорично заяви, че няма да бъдат поставяни металдетектори във всички училища в страната.

Изявлението му дойде по време на брифинг в Русе, след поредица от инциденти с ученици, носещи оръжия в училище и дори в търговски центрове.

🔪 „Ученици ходят с ножове всеки ден“

„След случая в столичните мол и училище разбрах, че голям процент ученици ходят ежедневно с ножове, а учителите всеки ден им ги изземват. Явно е въпрос на култура – в случая ‘локална’, и има нужда от помощ“, каза министърът.

По думите му проблемът не е в липсата на контрол, а в дефицита на възпитание и ценности.

🧠 „Образованието трябва да възпитава, не само да учи“

„Ние разчитаме на образователната система да възпита децата и да формира отношения и нагласи. По този начин можем да се преборим с агресията“, подчерта Вълчев.

Той призна, че през последните десетилетия училището е загубило част от възпитателната си функция, и затова в момента се правят промени в учебните програми, които да върнат ролята на учителя като морален и социален ориентир.

🎮 „Децата живеят в свят на насилие“

Вълчев даде и тревожен пример:

„Бях изненадан да видя видеоигра, в която целта е да убиеш най-много хора по най-жесток начин. Като добавим филмите и съдържанието, което гледат младите, това води до създаване на нагласи за насилие.“

🏫 Учителите – в неравна битка

Министърът призна, че много педагози не могат да въдворят ред в класната стая, което пречи на нормалния учебен процес.

„Когато един учител не може да осигури дисциплина, страда правото на качествено образование на всички останали ученици“, заяви той.

⚖️ Повече мерки, не само наказания

Вълчев припомни, че новият закон за предучилищното и училищното образование предвижда допълнителни мерки за справяне с проблемното поведение.

„Подкрепата за децата остава. Не става дума само за наказания, а за баланс между права и отговорности“, обясни министърът.