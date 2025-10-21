М ВР и мениджмънт на големите търговски центрове в София се разбраха моловете да инвестират повече във вътрешна сигурност и видеонаблюдение, а министерството да отдели ресурс, особено с наближаване на зимните месеци, когато човекопотокът ще бъде по-засилен.

Влизаме в моловете в София през детектори за метал?

Това стана ясно след срещата, която днес вътрешният министър Даниел Митов проведе, след като 15-годишно момче беше намушкано смъртоносно от свой връстник в мола на бул. Стамболийски в София, предаде БГНЕС.

Какво правят дечурлига в мола с хладни оръжия в себе си? Защо ходят на училище с хладни оръжия в себе си, попита Митов и добави, че това са въпроси към семействата и към училищата, МВР ще съдейства за засилване на сигурността.

По време на срещата са обсъдени и потенциални законодателни промени, добави Митов.

Понякога родители на тийнейджъри, които нарушават обществения ред предпочитат да защитават децата си – нарушителите реално, а не да им обръщат внимание, отбеляза Митов.

На въпрос дали ще бъдат засилени мерките за сигурност в училищата, след като днес 12-годишно дете беше ранено с нож в училище в квартал „Христо Ботев“ в столицата, Митов попита: МВР да влезе и в училищата?

Той препрати въпроса за поставяне на металдетектори към МОН. Такива детектори има в много държави в търговските обекти, но според управителите на столичните моловете, те нямат желания ефект.

И сега ще ги засилваме мерките, каза Митов, след като му бе напомнено от журналист, че и миналата година мерките за сигурност в големите търговски обекти бяха засилени заради т.нар. „локали“.

Миналата година е било кампанийно, сега трябва да мислим как тези мерки да станат дългосрочни, заяви министърът.

Винаги е имало инциденти, инциденти винаги ще има. Подобен тип инциденти за съжаление се случват. Те не могат да бъдат нито контролирани, нито превантирани от МВР, отговори Митов на въпрос на БГНЕС във връзка с реакцията на повереното му министерство и множеството инциденти, случили се в рамките на денонощие.

МВР не е панацея, не можем да осигуряваме непрекъсната полиция в търговски обекти, каза още Митов.

Възможно най-скоро ще бъде направен разчет и той ще бъде комуникиран с мениджмънта на търговските центрове, каза вътрешният министър без да уточнява подробности. Подобен тип мерки ще се вземат първо за София, а ако трябва и за цялата страна.

Попитан неговият министерски пост под заплаха ли е и някой искал ли му е оставката, Даниел Митов отговори, че още в петък било изяснено, че "не става въпрос за оставка.

Не знам какво друго да кажа. И г-н Борисов беше много ясен. Опозицията ще си говори каквото си говори – това си е тяхната работа. Но ако трябва да сме сериозни, ако трябва да се държим наистина като държава и да си уважаваме институциите – за щяло и нещяло искат оставки, така че според мен този въпрос няма вече никаква релевантност, допълни Митов.

На въпроса на БГНЕС как оценява работата на ОДМВР-Пазарджик по време на изборите за общински съветници, вътрешният министър заяви, че е назначена проверка и може да каже как я оценява, когато види резултатите от нея.