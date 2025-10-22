Ж ена е обвинена в кражба на шест златни къса на стойност около 1,5 милиона евро от Природонаучния музей в Париж, съобщиха френските прокурори.

Жената, която е китайка, е била заловена и арестувана в Барселона, докато се е опитвала да се освободи от разтопено злато. Властите потвърдиха, че в момента е задържана в следствен център в очакване на съдебен процес. Златото е било откраднато от минералогичната галерия на музея, а по това време френските медии съобщиха, че алармената и наблюдателната системи са били изключени при кибератака.

Говорител на музея заяви пред френския вестник „Figaro“: „Крадците, очевидно много опитни и добре информирани, са се възползвали от пропуск в сигурността , който не е бил открит по време на последния одит, проведен през 2024 г.“.

Обирът е открит от чистачи, пристигнали в музея, който е част от университета Сорбона и се намира близо до Ботаническата градина в центъра на Париж, в ранните часове на деня.

Твърди се, че при ареста на китайката, властите намерили килограм разтопено злато. Разследването продължава, но се смята, че тя се е готвила да замине за Китай.

Едно от най-големите откраднати късове злато, произхождащо от Австралия, тежи 5 кг. При сегашните цени на златото то би струвало около 585 000 евро.