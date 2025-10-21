Ж ена от Съфолк, Обединеното кралство, би сина си в надпревара кой ще отгледа по-голяма тиква, съобщава Би Би Си.

Джони Крикмор отгледал три растения от специални семена и дал на майка си Франсис „най-лошото“. Госпожа Крикмор обаче „разглезила“ своето нападнато от листни въшки растение с огромно количество тор и много вода. Така успяла да отгледа 368-килограмова тиква. За сравнение, тиквата на сина й тежала само 19 килограма.

Госпожа Крикмор нарекла своята тиква Сириус, защото по думите й това е най-ярката звезда на небосклона.

Синът й, който е фермер, споделя, че винаги е бил запленен от тиквите, но минали години, преди да се реши да отгледа едно такова растение. Така тази година решил, че няма нищо страшно, ако види в градината си няколко „жалки малки тикви“ и купил три семена от професионален разсадник за големи растения в САЩ.

Разсад

Първоначално отгледал от тях разсад в парника на майка си. От разсада избрал двете най-добре изглеждащи растения и предложил третото на г-жа Крикмор. Тогава майка му му казала: „Нали знаеш, че ще спечеля тази надпревара“.

Нейната тактика включвала покриване на растението, когато времето е твърде горещо, студено или влажно. Освен това една сутрин се промъкнала в 6 часа в градината на сина си, за да открадне полен. Признава, че са я хванали на „местопрестъплението“. „Бях принудена да го направя, защото имах женска тиква, но нямах мъжки цвят. И си казах – знам къде има такъв! Натрих с полена листенцата и това проработи“, казва г-жа Крикмор. Синът й споделя, че смята да предложи на майка си да направят нова надпревара следващата година.