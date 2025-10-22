С лед 1943 г., когато Третият райх на Хитлер започва да губи Втората световна война, режимът в Германия започва да говори за т.нар. Wunderwaffe („чудо-оръжие“). Въпреки че тези оръжия стават известни основно от Гьобелсовата пропаганда, зад много от тях седят гениални германски инженерни решения. За нещастие на Германия и за щастие на света е твърде късно и на 9 май 1945 г. Третият райх изчезна от картата на света.

Не помогнаха

Украинският президент Володимир Зеленски от самото начало проси по европейските столици и във Вашингтон „чудо-оръжия“, с които да компенсира недостига на жива сила, тежко въоръжение и некадърността на част от генералите си във войната с Русия.

Украйна вече получи, без да броим бронетанковата техника и дроновете, далекобойните крилати ракети Scalp/Storm Shadow, изтребители F-16 и Mirage 2000; тактически ракети ATACS, далекобойните РСЗО HIMARS, както и инженерингова и логистична помощ в създаването на украинските им аналози „Нептун“ и „Фламинго“. Всичко това не помогна и украинската армия от есента на 2024 г. бавно и методично отстъпва назад. Украйна вече загуби Луганската република, 3/4 от Донецката република, земи в Харковска, Сумска, Запорожка и Днепропетровска област. Въпреки героизма на обикновените украински войници и командирите на по-ниските нива при дефицит на хора и тежка техника, трудно може да бъде постигнато повече.

Чудо

С началото на отстъплението президентът Зеленски поиска от САЩ доставката на далекобойните ракети Tomahawk. Все още не е ясно дали президентът на САЩ Доналд Тръмп ще разреши доставката на ракетите. Проблемите са няколко:

- за избора на цели и насочването на ракети към тях е нужно космическо разузнаване. Украйна няма такова и ако получи ракети, ще трябва да разчита на американско съдействие. Това означава пряко включване във войната на САЩ, а там не искат пряка конфронтация с Русия, защото тя притежава ядрено оръжие.

- украинското ръководство доказа, че трудно се съобразява с наложените ограничения в използване на далекобойни оръжия по граждански цели, а при обсега на Tomahawk над 1500 km в обсега й попада столицата Москва.

Заради всичко това президентът Тръмп все се колебае дали да достави на Украйна Tomahawk. Все пак повече от нас са виждали клипа, в който войници в Африка на майтап дадоха на една маймуна зареден АК-47 „Калашников“ и след това се наложи спешно да бягат и да се крият от огъня й.

Генезис

BGM-109 Tomahawk е американска далекобойна, всесезонна, реактивна, дозвукова крилата ракета. Разработена е в Лабораторията по приложна физика на университета „Джонс Хопкинс“ под ръководството на Джеймс Х. Уокър. Тя е нискополетна ракета със среден обсег с разнообразни възможности. Модулният й дизайн позволява съвместимост с различни бойни глави - фугасни, касетъчни и противобункерни. Tomahawk използва разнообразни системи за насочване - GPS, инерционна навигация и съпоставяне на образа на целта. Има над 12 варианта и подобрени версии, с пуск от въздуха, под водата, от водата и от сушата, както и ядрен вариант. General Dynamics започва производството през 70-те години на ХХ в. От 1992 до 1994 г. McDonnell Douglas произвежда вариантите Block II и Block III и преработва много от по-ранните Tomahawk до варианта Block III. През 1994 г. Hughes Aircraft, след като купува ракетното подразделение на General Dynamics през 1992 г., дава по-добра оферта от McDonnell Douglas, и става единствен доставчик на Tomahawk. Съвместно предприятие между Hughes и Raytheon произвежда ракетата от 1995 г. до придобиването на Hughes от Raytheon през 1997 г. Към 2024 г. Raytheon е единственият производител на Tomahawk.

Варианти

BGM-109A - наземна ракета с ядрена бойна глава W80 (TLAM-N). Свалена от въоръжение между 2010 и 2013 г.

RGM/UGM-109B - противокорабна ракета (TASM) с активно радарно самонасочване; свалена от въоръжение през 1994 г., преобразувана в Block IV.

BGM-109C - наземна ракета, конвенционална (TLAM-C). Първоначално са използвани бойни части от ракетите AGM-12 Bullpup.

BGM-109D - наземна ракета - дозатор (TLAM-D) с касетъчни боеприпаси за атаки по летища и складове

BGM-109D Kit 2 TLAM – с уникална бойна глава за деактивиране на електрическите мрежи, ползвана за първи път във войната в Персийския залив.

RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk (TLAM-E Block IV) - наземна ракета, подобрена версия на TLAM-C.

BGM-109G Gryphon наземна крилата ракета (GLCM), с ПУ на камион и разположена в бази в Европа. Свалена от въоръжение по Договора за ракетите с малък и среден обсег от 1987 г.

TLAM Block III, в експлоатация от 1993 г., летят по-далеч с новите си турбовентилаторни двигатели, и ползват GPS приемници за по-висока точност. Имат 3 вида навигация: само GPS, за бързо планиране на мисии, но с намалена точност; DSMAC, с повече време за планиране, но точността е по-добра; и комбинирано - с DSMAC II и GPS навигация за най-голяма точност. Block IV TLAM имат подобрен турбовентилаторен двигател, пестящ гориво и с промяна на скоростта по време на полет. Те баражират по-добре и имат електрооптични сензори, които позволяват оценка на бойните щети в реално време. Block IV могат да се пренасочват в полет и да предават изображения чрез сателитна комуникация непосредствено преди удара. Така се определя дали ракетата е поразила точно целта и какви са вероятните щети по нея.

Подобрения

На 16 август 2010 г. САЩ завършиха първия реален тест на Съвместната система за многоефективни бойни глави (JMEWS) - нова бойна глава, даваща на Tomahawk същите възможности за осколъчно-фугасно разрушаване, но с подобрени възможности за проникване. При статичния тест бойната глава детонира и създаде отвор, достатъчно голям, за да може следващият елемент да проникне напълно в целта. През февруари 2014 г. Централното командване на САЩ спонсорира разработването и тестването на JMEWS, анализирайки способността на програмируемата бойна глава да се интегрира в Block IV, което дава способност за разрушаване на бункери и за по-добро проникване в закалени структури.

Разглежда се разработването на свръхзвукова версия на Tomahawk с правоточен двигател и скорост до Мах 3. Ограничаващ фактор са размерите на корабните ПУ. Вместо да модифицира всеки кораб, способен да носи крилати ракети, Tomahawk с новия двигател ще трябва да се побере в тръба с диаметър 530 mm и дължина 6,1 m. Всички Block IV ще бъдат преобразувани в Block V, а останалите Block III ще бъдат пенсионирани и утилизирани.

Боеприпаси

TLAM-D има 166 суббоеприпаса в 24 контейнера: 22 контейнера по 7 и два контейнера по 6, за да се вместят в корпуса. Суббоеприпасите са бомблети с комбинирани ефекти, използвани от ВВС на САЩ в комбинирания боеприпас CBU-87. Контейнерите с суббоеприпаси се разпределят поравно от всяка страна. Ракетата може да носи до 5 отделни сегмента, което ѝ позволява да атакува множество цели. Въпреки това, за да се постигне достатъчна плътност на удара, обикновено всички 24 контейнера се разпределят последователно.

Използване

Март 1999 г.: 218 Tomahawk са изстреляни от американски кораби и британска подводница по време на бомбардировките на НАТО срещу цели в Югославия;

Октомври 2001 г.: около 50 ракети „Томахоук“ поразяват цели в Афганистан в началните часове на операция „Трайна свобода“;

2003 г.: 802 Tomahawk са изстреляни по ключови цели в Ирак;

19 март 2011 г.: 112 американски и 12 британски Tomahawk са изстреляни срещу над 20 либийски цели около Триполи и Мисрата. До 22 март 2011 г. 159 UGM-109 са изстреляни срещу либийски цели.

13 октомври 2016 г.: 5 Tomahawk бяха изстреляни от USS Nitze по 3 радара в Йемен, държани от хусите, в отговор на противокорабни ракети, изстреляни по кораби на ВМС на САЩ предния ден.

6 април 2017 г. 59 Tomahawk са изстреляни от USS Ross (DDG-71) и USS Porter (DDG-78) срещу авиобаза Шайрат близо до Хомс (Сирия). Ударът е в отговор на предполагаемата химическата атака в Хан Шейхун.

На 21 юни 2025 г. от подводници са изстреляли 30 Tomahawk по ирански ядрени обекти в Натанз и Исфахан като част от американските удари.

Противодействие

На 14 април 2018 г. САЩ изстреляха 66 Tomahawk по сирийски цели край Дамаск и Хомс като отмъщение за хипотетичната химическа атака в Дума. САЩ твърдяха, че Сирия е изстреляла 40 ПВО ракети, без да порази ракетите. Руските военни заявиха, че сирийската ПВО е свалила 71 от 103-те изстреляни Tomahawk, други са забити от РЕБ. Бяха показани част от ракети в пустинята. Това доказа, че ешелонирана ПВО със ЗРК С-400 и ЗРАК „Панцир-С1“ има сериозен шанс срещу Tomahawk при грамотно използване.

Единична цена

2 млн. долара за Block V през финансовата 2022 г. Експортна цена 4 млн. долара през финансовата 2023 г.

Оперативен обхват

Block II TLAM-N –2500 km;

Block III TLAM-C, Block IV TLAM-E 1700 km

Block III TLAM-D –1300 km;

Block IV –1600 km;

Block Vb –>1666 km;

Височина на полета 30–50 m;

Максимална скорост - дозвукова, около 0,74 Мах (920 km/h)

Димитър Ставрев, военен експерт