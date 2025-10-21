П рез ноември Гърция, България и Румъния ще подпишат споразумение за сътрудничество с Европейската комисия в Брюксел, с което ще бъде открит нов трансграничен транспортен коридор, свързващ Егейско и Черно море чрез модерни магистрали и високоскоростни железопътни линии, съобщава GreekReporter.com.

Инициативата укрепва северно-южната свързаност в Източна Европа и подкрепя плана на ЕС за интегриране на търговските и транспортните мрежи на целия континент. Новият маршрут ще свърже гръцките пристанища с вътрешността на България и Румъния и ще се простира към Молдова и Украйна, подобрявайки икономическия, енергийния и транспортния достъп в целия регион.

Комисарят настоява за бърз напредък

Европейският комисар по устойчивия транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас определи коридора като „първостепенен европейски приоритет“ и „модел за трансгранично сътрудничество“. Той призова и трите страни да ускорят строителството, за да реализират проекта по-бързо.

Скоро след встъпването си в длъжност Дзидзикостас покани министрите на транспорта на Гърция, България и Румъния в Брюксел, за да координират следващите стъпки. Предстоящият пакт определя подробен план за действие със строги срокове, гарантиращ, че всяка страна ще завърши своя участък в срок.

Икономическо и геополитическо въздействие върху Гърция

Коридорът ще преобрази търговията между Южна и Източна Европа, като предложи по-бърза и по-надеждна алтернатива на съществуващите маршрути през Босфора. Той също така разнообразява транспортната мрежа на ЕС и укрепва устойчивостта на единния пазар.

За Гърция проектът представлява значителна икономическа възможност. Пристанищата в Солун и Дедеагач/Александруполис ще служат като ключови входове за стоки, превозвани към Централна и Северна Европа. Подобрените пътни и железопътни връзки ще превърнат Гърция в стратегически център за търговия между Европа и Азия.

Укрепване на отбраната и регионалната сигурност

Дзидзикостас подчерта ролята на проекта за отбраната. Докато Европа се адаптира към новите предизвикателства в областта на сигурността, коридорът ще позволи на войските, тежкотоварните превозни средства и оборудването да се придвижват през границите по-бързо и по-безопасно.

„Това не е просто инфраструктура, а стратегическа необходимост“, заяви той, като подчерта, че съвременните транспортни системи трябва да обслужват както гражданските, така и отбранителните нужди.

Туризъм и регионална интеграция

Пряката връзка между Солун и Букурещ ще даде тласък както на товарния транспорт, така и на туризма. Пътниците ще се радват на по-лесен достъп между Югоизточна и Централна Европа, а бизнесът ще спечели по-бързи връзки с нови пазари.

Проектът ще бъде финансиран от ЕС и национални източници. След завършването си той ще се превърне в крайъгълен камък на устойчивата транспортна мрежа на Европа, като ще подобри търговията, туризма и стабилността на целия континент.

*Източник: БГНЕС