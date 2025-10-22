П арламентът събра кворум за започване на пленарното заседание.
В началото се регистрираха 167 народи представители. Имаме кворум, откривам днешното пленарно заседание, обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Приета беше и седмичната програма, предаде БТА.
Миналата седмица, след заявката на лидера на партията мандатоносител ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на управлението, парламентът не заседава три поредни дни, отменени бяха и голяма част от парламентарните комисии, както и заседанието на Министерския съвет.