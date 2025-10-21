В ендинг машините ще работят само с евро през януари, съобщи експертът от Комисията за защита на потребителите (КЗП) Реджеб Мюмюн по време на информационна среща в Момчилград, организирана от Комисията като част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Той поясни, че на вендинг машините цените ще бъдат изписвани в лева и в евро.

Етикетите за двойното обозначаване трябва да са в левове и в евро с еднакви по големина шрифт и цвят. Превалутирането трябва да става по официалния курс, добави Реджеб.

До 8 август 2026 г. търговците трябва да обозначават стоките и услугите в двете валути. Според него януари ще е малко по-труден, защото ще бъдат в обращение и левове, и евро, а търговците трябва да връщат рестото в евро. Допуска се търговецът да връща левове, ако няма достатъчно наличност в касата, обясни той.

Относно безиностанциите Реджеб каза, че на колонките няма как да бъдат изписвани цените в двете валути, но това ще става вътре в търговските обекти.

Таньо Караманолов, директор на смолянския офис на Националната агенция за приходите (НАП), обясни, че системите на приходната агенция са готови за процеса на въвеждането на еврото. И в момента, ако се направи справка за задълженията, те излизат в лева и в евро, посочи той.

По Закона за въвеждането на еврото в Република България НАП е задължена да извършва допълнителни проверки. Едната е касовите бележки да бъдат изписани в лева и в евро и валутният курс да фигурира. Това ще продължи до 8 август 2026 г., отбеляза Караманолов, цитиран от БТА.

Той припомни, че до 8 октомври НАП и КЗП при нарушения правиха само предписания на търговците, но от 9 октомври вече се налагат глоби, ако цените не са обозначени и в двете валути.

Допълнителни проверки извършва НАП и по отношение на необоснованото повишение на цените. Това са случаи, при които цените растат, а няма реални икономически показатели като ръст на минималната заплата, поскъпване на тока, повишаване на инфлацията. Тези проверки са съвместни с КЗП и с Комисията за защита на конкуренцията, обясни Караманолов.



Той добави, че сигнали за нарушения могат да се подават в офис на НАП, по телефон и по пощата.