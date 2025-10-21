Т акса сградна инсталация, която се плаща на "Топлофикация София" и другите топлоснабдителни дружества, е незаконна и фалшива. Това заявиха за пореден път граждани, водили дела срещу столичното и други топлодружества, експерти, инженери по топлотехника, преподаватели в Техническия университет и потребителски организации. Те за пореден път съобщиха данни за водените срещу тях дела и продължаващата незаконна практика. 

Искам среща с Пеевски и Борисов, може те да ни чуят..., заяви Мария Асими, която се обяви за активна българска гражданка, разказвайки как всички институции, към които са се обърнали, са останали глухи към техните данни и сигнали към проблемни сметки и действия на топлофикация.  

Сага

Съдебната сага срещу спорната формула започва  през 2015 г., каза Стоян Грозданов, първият завел дела срещу наредбата за топлоснабдяване и грешното изчисляване на енергията, излъчвана от  вертикалните тръби - т.н. сградна инсталация. Делото е спечелено на първа инстанция, на втора инстанция, съдът обезсилил решението заради козметична промяна във формулата за сградна инсталация, направена от тогавашния енергиен министър.

След знаково дело в Люксембург Съдът на ЕС се произнася, че отменена норма важи от датата на нейната отмяна и така прекратява практиката в България с козметични промени да се обезсилват административни и дори решения на ВАС. Потребителят Любен Каменов завежда ново дело и го печели. Съдът отменя „нефелната методика, въвеждаща формулата за сградна инсталация.

Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев не успява 4 пъти да вкара отменената формула през други законопроекти, „за да не може да се отменя от гражданите с последващи дела“. Енергийният министър се опитва да узакони същата формула.  Веднага заведохме дело и ВАС отмени методиката  с грешната формула два пъти, обясни  Стоян Грозданов.

Затова „Топлофикация София“ няма нормативно основание да изчислява такса сградна инсталация по нея и всичко, което правят, е престъпление, каза Грозданов. С доц. Владимир  Боев, който е участвал в много експертни комисии,  поискали намеса на кмета на София преди ден.  

Данък

„Формулата е невярна, това е математически модел и не отговаря на физическите процеси“,  категоричен е доц. Боев. Въпреки това се изисква от гражданите да плащат за енергия, която не са ползвали. Вертикалните тръби не са отоплително тяло, енергията излъчвана от тях е загуба.

Според него това е като допълнителен данък недвижима собственост, с която товарят потребителите.  Обидно е, отнасят се към нас като към хора, които могат да се лъжат, коментира ученият. 

Таня Киркова Таня Киркова
