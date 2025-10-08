О нлайн платформите за дрехи и обувки буквално потопиха с намаленията си физическите магазини, показа проучване на „Телеграф“.

В някои сайтове могат да се купят изключително изгодно като цени отпреди десетилетие маркови якета, бельо, рокли и много други. Във физическите магазини в момента намаленията са само в някои от ъглите на обекта, като отстъпките са мижави или в рамките на 20-30%.

Например в един от достъпните модни магазини в момента се продава дамско яке с дължина до средата на бедрото за 80 лева вместо за 100 лв. Някои модели дънки пък се продават в момента за 30 лв. вместо за 50 лева.

Има и тениски по 10 лева, намалени от 16 лева. Има и намаления на обувки, като там процентите са по-големи, или с 40 на сто. Има и търговци, които предлагат 50% отстъпка при закупен втори чифт обувки. Така, ако купите чифт женски и мъжки обувки, ще получите едни от тях на половин цена.

Малки чанти, подходящи за разходка или в ежедневието, сега могат да се купят за 20 лв.

В онлайн платформите намаленията са значително по-големи. Например има такива, които предлагат до 70% като мотив е ликвидация на склад. Така дамско зимно яке с качулка и пух върху нея сега може да купите само за 24,60 лв.

За по-малко от 20 лева пък може да се сдобиете с елегантна дамска рокля, подходяща за ежедневието с дължина до средата на прасеца. Мъжките якета пък са по 36 лева, намалени от 221 лева. За 24 лева пък може да си купите зимни мъжки боти, подходящи за всекидневието.

Някои търговци досега даваха възможност за получаване на ваучер за намаление на бъдеща покупка на дрехи и обувки от магазин, ако занесеш торба със стар текстил.

От тази година обаче в много търговци обекти премахнаха контейнерите за събиране на износени дрехи и прекратиха кампанията за приемане на този вид отпадък срещу ваучер за намаление.

Има обаче търговци, които все още ги приемат, но не предоставят никакви отстъпки в замяна на занесени стари дрехи.

