В сяка партия има право да иска вот на недоверие, нека да видим мотивите.Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов относно новия вот на недоверие за икономическа политика, който ПП-ДБ внася днес. Той напомни, че тази година са предоговорили плана за възстановяване, при положение, че преди това нито един лев или евро не е влязъл в България по него. След това напомни, че са договорили два завода съвместно в германския концерн "Райнметал", чиято първа копка ще е през февруари. От там вече са изпратили подробен проект как ще изглеждат заводите разбит по детайли.

Борисов поясни, че не е разговарял с лидера на ДПС-Ново начало" Делян Пеевски дали ще подкрепят бюджета. "Тази мантра Борисов - Пеевски трябва да изчезне. Аз отговарям за ГЕРБ.Когато всички казваха: Борисов да лидира процеса и да направи правителство, ние събрахме едно малцинство, към което присъединихме АПС. Когато АПС излезе, Певски дойде да подкрепи - без постове и комисии, за да не падне правителството", уточни лидерът на ГЕРБ. На въпрос дали работят заедно, Борисов отговори, че днес ще направи едни тест. Вече са събрали подписите и ще внесат в деловодството на НС предложение за закриване на временната комисия "Сорос". Тя бе създадена именно по предложение на "ДПС-Ново начало". Борисов напомни, че ГЕРБ са били против, но тогава от зала са отсъствали 17 души от ПП-ДБ и тя е минала.

"За първи път виждам протест, който казва: Борисов да си подаде оставката. Борисов може да си подаде оставката само като депутат. Ако това е достатъчно, ще го направя веднага. Ние имаме правителство и премиер", каза Борисов. той добави, че сутринта е водил разговори и с финансовия министър Теменужка Петкова и всички искания на бизнеса и синдикатите да бъдат уважени, в това число и да отпадне "обвързването на заплатите". От думите му обаче не стана ясно дали говори за отвързването на ръста на минималната заплата от средната или за отпадането на автоматичния скок на заплатите в публичния сектор, което е обвързано със средната заплата. "Надявам се по този начин да бъде внесен бюджета. Изконно право на парламента е да определя на кой какви заплати да се дават", смята Борисов. По думите му това е съгласувано. "Ясно казах на всички колеги, не само TikTok и Инстаграм, че няма вече да мърдам от политиката на ГЕРБ, от това, което хората искат и са ни пратили в НС, от бизнеса, чиито интереси сме защитавали", разясни той. Борисов уточни, че не вижда нужда да подава оставката си.

Борисов напомни, че днес има поредна среща във финансово министерство със синдикати и работодатели. Ако те се разберат, то в понеделник ще има Тристранка и минат всички процедури, то във вторник бюджетът ще бъде вкаран в НС. "По най-бързия начин следващата седмица трябва да се гледа бюджета, ако Тристранката и правителството се разберат", каза Борисов. По думите му ако има вот на недоверие, това означава, че трябва да се отдели един ден за дебати, един ден за гласуване. "Това още повече ще утежни тази процедура и ще ни отпрати към Коледа и Нова година", посочи той. Надява се да успеят да приемат бюджета до Нова година. Ако се налага, ще се работи и в почивките дни на парламента по празниците, за да навакса и да одобри нова план-сметка. Припомняме, че по правилник депутатите излизат във ваканция от 22 декември, но тъй като това се пада понеделник, което означава, че последният работен ден за тази година ще е 19 декември. "Каквото е необходимо и с извънредни заседания, за да влезем в този тайминг", смята Борисов.

По повод спречкванията между Ивайло Мирчев от ПП-ДБ и лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски през последните дни, Борисов посъветва всички политици малко да "намалят възбудата". По думите му това може би е "добра позивна" към избирателите, но е лошо за държавата. Борисов отново напомни за ключовите решения на НС относно помощта за Украйна. След това изтъкна, че тези дни на европейско ниво трябва да се вземе решение за замразените руски активи. И даде своето решение по казуса: "Замразените руски активи трябва да се дадат за иновации, растеж, да стигнем Китай, защото Европа е далеч от нивата, на които са тези държави. Моето мнение като председател на ГЕРБ пред ЕНП е мир. После има време за допълнителни преговори, които да защитят тяхната територия и самочувствие, промяна няма. Това е първият много ярък пример - да се работи за възстановяване на Украйна, за иновации".

"Изнасям три деца по комшиите. Те комшиите се възмущават вече. Но виждам, че другите партии си мълчат. Животът е такъв, колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи. Не аз, други, защото аз съм потърпевш и знам колко е лошо. Но тази мода ще им се върне от живота", заяви той по повод протестиращите от "Величие", които вчера се бяха събрали пред къщата му в Банкя. Борисов се възмути, че всеки, който има неудачи идва пред къщата му. "Аз знам колко е лошо. Деца, които са на училище, да ги вдигаш по пижами, да ги носиш по комшиите и да ги връщаш обратно. заради 50 човека, които се събраха. Дадоха им парите. Проследихме ги. И заминаха. На "Люлин" се събраха, там се разплатиха", посочи Борисов.

Тихомира Михайлова