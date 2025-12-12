Г ръцките фермери за пореден път затвориха българо-гръцката граница за тежкотоварни камиони.

В момента камионите над 12 тона не могат да преминат при ГКПП „Кулата-Промахон“ и „Илинден-Ексохи“. Това води до затруднено движение по Главен път Е-79 София-Кулата и по пътя от Симитли за Гоце Делчев.

Протестите на фермерите започнаха миналата седмица и вече няколко пъти са блокирали границата.

Фермерите настояват за изплащане на всички помощи и обезщетения и искат мерки за повишаване на изкупните цени на продуктите.