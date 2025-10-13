„Има такъв народ” оттегли законопроекта си за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Това обявиха със съобщение до медиите от партията на Слави Трифонов.

Причината - текстовете, които предвиждат глоба и до 6 години затвор за разгласяване на данни за личния живот, предизвикаха спорове заради съмнения, че ще повлияят негативно на свободата на словото.

Против идеята за промените се обявиха и партиите в опозиция, и партньорите в управлението, които призоваха ИТН да оттегли текстовете.

Пети ден партията не коментира официално темата, но на среща със симпатизанти в Лондон Тошко Йорданов обясни, че това са предложния, които ще бъдат обсъждани и променяни.

„Под „информация за личния живот” се разбират данни за лични, семейни, интимни отношения или здравословното състояние на дадено лице. Кое тук е забрана за свободата на словото? Тук няма забрана някой да каже, че аз съм некадърен или корумпиран депутат. Ако някой го каже, после ще трябва да го докаже и аз мога да го съдя по гражданското право. Тук няма забрана някой да направи песен за нас”, обясни председателят на ПГ на ИТН.

Източник: NOVA