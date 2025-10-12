„Училищна мечта“ е най-новата песен на композитора Хайгашод Агасян по текст на Татяна Йотова и аранжимент на Светослав Лобошки.

Тя е дарена на 79-о средно училище „Индира Ганди“ в София и е част от инициативата на Музикаутор „Светилник“. Песента прозвуча за пръв път на тържествения концерт „Музика лъчи“, на който бяха представени 10-те нови школски химна от четвъртото издание на програмата.

Участниците в тазгодишното издание на Светилник се щракнаха заедно за спомен пред Народния театър.

Приказка

„Когато пишеш музика за деца, трябва да бъде в естествения диапазон, който всяко дете има в себе си. Нека не забравяме, че пишем химни за деца от всякаква възраст и с различни възможности. Искаме той да звучи хубаво и да не затруднява малките изпълнители. Имайте предвид, че когато говорим за химни, времената се менят.

„Химн“ преди време е звучало главно като нещо изключително маршово, тържествено. Сега това вече не „говори“ толкова много на младите. Искат нещо по-разбираемо, близко до тях, нещо, което да запеят заедно, когато си спомнят училищните години“, сподели пред „Телеграф“ Хайгашод Агасян.

Той обяснява, че целта не е да се пишат сложни произведения, а химните въплътяват вярванията и ценностите на патроните най-често. „Да пишеш химн трябва да го искаш, да го носиш в себе си. Има една приказка, че поезията и музиката е за всички, но не е за всеки. И много е отговорно това, което пишеш.

На пръв поглед човек може да каже „Какво толкова? Едни осем ноти, които се повтарят някак си, но тази свещена връзка между поезията и музиката, между самите ноти, които да се обичат взаимно и като си запееш, да си кажеш колко е мелодично, простичко, приятно, приповдигнато! Да, но това ти се дава отгоре. Това не случайно и е много отговорно, защото остава след теб като автор и хората ще го оценяват по достойнство, то ни докосва, това са песни, които обединяват хората – това е мисията на тези песни. Те трябва да грабват и душата да иска да запее, когато възпитаниците (стари и млади) чуят тези песни“, добави маестрото.

Хармония

Композиторът Митко Гидишки е направил аранжимента на „Училище мое“, дарена на ОУ „Петко Славейков“ във Велико Търново. Музиката е на Илия Ангелов, а текстът на Таня Бойчева.

„Училищната песен, която познаваме от творчеството на Петко Р. Славейков, Панайот Пипков, Добри Христов, носи послания както със своя текст, така и с музиката си. Аранжиментът е този, който допълва мелодията с подходяща хармония, динамика, инструментални тембри и акценти. Това предава настроение, енергия и въздейства на детското въображение и изпълнение.

Кратката форма на песента още повече задължава твореца да бъде максимално искрен и убедителен - сподели пред „Телеграф“ музикантът и добави: - Със своя текст, музика и аранжимент химнът се превръща в неразделна част от живота на училището, откроявайки неговата идентичност, традиции и перспективи за развитие. Химнът е красив символ на онези човешки ценности, които учители и родители с усилие изграждат у нашите деца“.

Чудеса

„Заедно успяваме да правим чудеса“ е заглавието на химна на столичното училище „Дамян Груев“, дело на варненския композитор Иван Кръстев, по текст на Костадин Филипов и аранжимент – Георги Цветков. „Основната ми мотивация е самата инициатива на Музикаутор, а именно всяко училище да има своят химн и, разбира се, учениците и учителите да си го харесват.

Има нещо много светло и прекрасно в това да се създават химни, а знаем, че няма по-свети неща от химна и знамето! За създаването на текста, музиката и аранжимента много ни допринасят слогани като девиза на училището или на вокалната им група“, обясни музикантът.

„В нашият химн присъстват Наполеоновите флейти и барабанчета, за да покажат, че в отделни времена за училището е бил приоритет френският език. Въобще трябва да се търсят интересни и нови възможности за поднасяне на този жанр от недалечното и далечното минало, но, разбира се, като се запази структурата, за да бъде химн или учениците и учителите да припознаят своя химн“, каза още пред „Телеграф“ маестро Кръстев.

Прея води пред 600 гости

Певицата Прея влезе в ролята на водеща

Над 600 гости от седем различни населени места от България споделиха много вълнение, усмивки и аплодисменти, подарени на децата за новите химни. Водеща на концерта беше Прея, която със своята харизма превърна събитието в истински празник на творчеството.

„Инициативата „Светилник“ е призив към единство – доказателство, че музиката може да изгражда общности, да вдъхновява и да учи, че единението ни прави по-силни и успешни“, заяви Иван Димитров - изпълнителен директор на Музикаутор.

Той връчи сертификатите за участие заедно с Ясен Козев - председател на Управителен съвет Музикаутор, Кирил Вълчев - генерален директор на БТА, Милен Митев - генерален директор на БНР, Валя Гиздарска - програмен директор на БНТ, Гергана Турийска - член на Музикаутор, и Стефан Иванов - артист-изпълнител.

Директорът на Музикаутор Иван Димитров връчи сертификати на авторите

„Днес празнуваме не просто силата на „Светилник“, а силата на вашия глас и дух“, каза рапърът Криско от специално записан за случая видеопоздрав към децата - изпълнители на химни.

Лео Богдановски