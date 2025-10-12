Д ивата свиня (Sus scrofa) отдавна е емблематичен икономически важен вид за европейския лов, но през последните десетилетия нейната популация отбеляза безпрецедентен бум. Тези нарастващи числа поставят както нови предизвикателства пред ловното стопанство, така и сериозни нужди от координирано управление на континента.

Данни

Според Доклада за отстрела на едри копитни видове на FACE за 2025 г. дивата свиня е вторият най-много отстрелван копитен вид в Европа непосредствено след сърната. Годишният отстрел надхвърля 3,3 милиона индивида в 31 държави, включени в доклада. Този впечатляващ обем е пряко отражение на експанзията на вида. През последните десетилетия броят на отстреляните диви свине постоянно се увеличава в много европейски страни.

Водещи държави по отстрел (данни за 2023 г.):

- Франция: Отчита най-висок улов с около 860 000 индивида, което е почти двойно спрямо данните преди 2000 г.

- Германия: Следва с 550 000 отстреляни животни.

- Испания: Докладва 450 000 отстреляни диви свине.

Други държави като Италия, Чехия, Полша, Унгария, Швеция и Гърция регистрират между 100 000 и 300 000 отстреляни животни годишно. Единствено Кипър, Ирландия и Малта остават без популации от диви свине.

Отговорност

В България дивата свиня традиционно е сред най-ценните видове дивеч, а груповият лов е сред най-очакваните събития в ловния календар. Всяка година ловните дружинки излизат в горите и полята в търсене на този вид. Според БГ ЛОВ въпреки че България не е сред трите водещи страни в Европа по обем на отстрела, страната ни е част от общоевропейската тенденция. Откриването на ловния сезон винаги е съпроводено с интензивна подготовка, като данните от последните години показват, че популациите остават значителни. Например информацията около откриването на сезона тази година сочи, че в страната има налични около 60 хиляди животни (въпросната цифра е ориентировъчна и варира според методологията на изчисляване).

Бъдещето

Тъй като популациите продължават да растат, а местообитанията им се разширяват, от ключово значение остава необходимостта от адаптивно управление и координиран мониторинг в цяла Европа. Дивата свиня е адаптивен вид, който може да причини значителни екологични, селскостопански и социални щети – от унищожаване на земеделски култури до разпространение на болести като африканската чума по свинете (АЧС). Отговорното ловно стопанство, подкрепено от точни данни и научни изследвания, е най-ефективният инструмент за поддържане на здравословен баланс. Само чрез координирани усилия и информираност, които платформи като БГ ЛОВ подкрепят, можем да осигурим устойчивото съжителство с този могъщ европейски вид.