Н ова и завладяваща тенденция е на път да превърне аксесоар №1 през есента – чадъра, в целогодишен фаворит. От стилната и изчистена рамка на модното допълнение, предпазващо ни от дъжд и вятър, дизайнерите преминават към смела, различна и дръзка визия.

Разбира се, първите оценили по достойнства новите предложения са ценители на изкуството, решили да превърнат чадъра от елемент във фокус на външния си вид. Основен “виновник” за погледите, вниманието и комплиментите се оказва флоралният 3D декор – черешката на тортата за сезон 2025/2026.

По поръчка

Ако ви предстои специално събитие, нашият съвет е да опитате да наложите чадъра като част от визията си. От една страна, защото е подходящ и актуален аксесоар за сезона, от друга – защото има възможността да подчертае вкуса и личните ви представи за стил и красота.

Ще бъдете булка, кума или кръстница, ще чествате годишнина или бал – най-важното е да бъдете елегантни, но същевременно с това и забележими. Ето затова този тип чадъри се изработват по поръчка, като обемните и релефните декорации са напълно изместени от наличието на живи цветя.

Рози, орхидеи и сезонните предложения създават куп комбинации, които биха удовлетворили и най-смелите очаквания. Може да изтриете част от блясъка, ако цялостната идея не отговаря на модната ви рамка и изобщо тематиката на празника, като изберете изкуствени цветя. Наличието на миниформи се оказва по-примамливо за представителките на нежния пол, които желаят изтънчен вид.

Този тренд – чадър с цветя, може да бъде наложен на улицата, в офиса, за бизнес срещи и пр. Релефните форми са приложими за всеки стил, като дизайнерите умело избират точната декорация, а именно дали ще е цялостната основа или само част от нея.

Релефната повърхност е търсен ефект от дизайнерите

По отношение на цветовете търси се контраст. Модни остават тематичните за края на годината нюанси на кафяво, сиво, бежово, червено, оранжево и жълто. Черната класика отново триумфира, този път с помощта на светъл акцент в дизайна.

Модните предложения се базират на контраст

Стил

Сред останалите търсени, популярни и модерни предложения са изчистените чадъри в по-ярки нюанси, целящи да привлекат вниманието на дамите и господата с екстравагантен вкус. След тях се нареждат напълно прозрачните чадъри.

Те са любим модел от няколко години насам, тъй като са удачен избор както за спортна визия, така и за елегантна. Или, иначе казано, ще наложите успешно един аксесоар както когато отивате на фитнес и сте заложили на спортно облекло, така и когато предстои романтична среща с любимия, изискваща рокля и висок ток.

Ярки нюанси за по-екстравагантния вкус

Детайли

При избора на нов чадър обърнете внимание на детайлите. Например начин на отваряне и затваряне – повечето модели предлагат удобството на механизмите и по-специално автоматичния режим. Изработени са от издръжливи материали, съчетаващи функционалност със стил.

Прозрачните модели все още са №1

Ергономично проектираните дръжки осигуряват удобно захващане, което улеснява носенето през целия ден. И не на последно място – пазарът днес предлага богато разнообразие от размери.

СНИМКИ: INSTAGRAM

Стефани Тонева