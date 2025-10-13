К ейти Пери и Джъстин Трюдо бяха забелязани заедно на яхта. Това е първата им поява, откакто се появиха слухове, че имат връзка.

НОВА ТРЪПКА? Джъстин Трюдо се разбива на концерт на Кейти Пери

Поп звездата наскоро се раздели с Орландо Блум след девет години заедно. Изглежда, че Кейти е преминала на друго ниво във връзката си с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо и наскоро двамата бяха видени да се целуват на яхта.

На снимки, публикувани от Daily Mail, певицата може да се види облечена в бански костюм с тъмна коса, вързана на кок, докато Джъстин е забелязан да носи сини панталони без риза. Двамата бяха забелязани да се прегръщат и целуват страстно.

katy perry and justin trudeau making out omfg orlando bloom is crying for sure pic.twitter.com/wgyXdOkYuu — . (@likeathornrose) October 11, 2025

Двойката беше забелязана близо до брега на Санта Барбара, Калифорния. Слуховете за Кейти и Джъстин се носеха още през юли, след като бяха видени заедно в ресторант в Монреал по време на световното турне на Пери.