С имеон Хасан, 18-годишният внук на Симеон Сакскобургготски, направи дебют на международната сцена, като изнесе първата си реч от името на баща си на форум в Мадрид.

Таткото Китин Муньос, най-известният испански изследовател, вече тренира сина си да върви по стъпките му. Симеон Хасан сподели, че е прекарал екстремно лято със зелените барети във военния лагер Дон Пелайо в Ореа, Гуадалахара. Следващото му пътуване ще бъде до Китай, за да се присъедини към монасите в прочутия манастир Шаолин, пише сп. „Ола“.

Вуйчо

Младият наследник на царската фамилия, единствен син на княгиня Калина и Китин Муньос, се появи в аудиторията „Рафаел дел Пино“ в Мадрид, за да участва в гала церемонията на вторите годишни награди за влиянието на Латинска Америка, връчени в навечерието на 12 октомври - деня на откриването на Америка от Христофор Колумб. Това е и националният празник на Испания. Заедно с младежа бе чичо му Константин-Асен. Младият Симеон Хасан получи награда за Китин и изнесе реч от негово име. Китин подчертава в текста, че в Латинска Америка се говорят 560 местни езика, а 19 държави естествено споделят испанския като свой официален език. Испания е нацията, която има честта да открие Америка, и тази, която ръководи най-голямото изследване в света, което завинаги промени историята на човечеството, пише Муньос, визирайки експедицията на Колумб.

Развод

Константин-Асен за първи път потвърди публично раздялата си отпреди година със съпругата си Мария Гарсия де ла Расия. Двамата имат две деца - Умберто и София. Константин-Асен е кум на испанския крал Фелипе. Брат му Кирил също се разведе преди време с жена си Росарио Надал. Така единственият син на Симеон, който живее щастливо с една от снахите му, е Кубрат, вече 32 години женен за Карла Ройо Виянова, която направи прочута българската роза в Испания. Четвъртият син на царя, Кардам, почина след години в кома вследствие автомобилна катастрофа.

