18 фестивала се вихриха в цялата страна само в събота, на 11 октомври, съобщи най-голямата неформална общност „Фестивалите на България“. Българите зачетоха с ядене, пиене, хора и танци трънка, маджун, кестен, бъчва, другарство и всичко, което носи радост на душата.

Празниците в Севлиево започнаха миналата седмица и ще приключат чак на Петковден, 14 октомври, когато е празникът на града, съобщиха организаторите.

Рекорд

В събота в града на Дан Колов хората излапаха 360-метров тиквеник. Той е направен от 220 кг тикви, 84 кг кори, 26 кг орехи, 33 кг захар, 38 л олио, 600 г канела 250 г ванилия и 15 кг пудра захар. Дължината му е рекорд за всички издания на фестивала досега.

70-килограмова тиква донесе на Божидар Цанков от Първомай 1000 лв. награда за най-голямата тиква тази година в конкурса “Тиква най-…, най-…” в Севлиево. 500 лв. пък спечели Антон Башев от Пещера за най-дългата тиква от 156 см.

Първомай

В Първомай по обяд всички ядоха филия с лютеница на площада в града по време на фестивала на лютеницата „Вкусът на детството“. По време на фестивала гостите и жителите можеха да си купят от фермерски пазар местни и биопродукти, да се насладят на кулинарна изложба с традиционни ястия от региона, а в детски ателиета малчугани рисуваха филийки с лютеница.

В Първомай приготвиха лютеница като в детството.

Чорба

С кокоша чорба бяха нагостени всички дошли на кулинарно-фолклорния фестивал "Гозби и ритми от нашия край" в ловешкото село Горно Павликене. Чорбата е най-характерното за есента ястие в този край, а на феста бяха показани над 50 гозби. Сред най-традиционните за селото храни са стичките - постни зелеви сарми с булгур, но малки по размер, колкото една хапка. След като се завият, стичките се стискат здраво и престояват една нощ, за да поеме плънката. На другия ден се варят на бавен огън във вряла вода и зелев сок.