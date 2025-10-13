В средата на ХХ век курсът на Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ) бе баланс между Изтока (СССР и Китай) и Запада (САЩ, Западна Европа), със стремеж за максимална самодостатъчност във всички сфери. Страната произвеждаше коли, камиони, локомотиви, самолети, вертолети, танкове - къде по лиценз, къде собствени конструкции. Така югославските инженери натрупаха технологичен опит и увереност и започнаха да представят и самостоятелни конструкции. Те успешно конкурираха на световните пазари източното и западното оръжие с конкурентна цена и липсата на политически и икономически условия към клиента.

Първата

След производството на 155 mm гаубица M65, базирана на американската 155 mm гаубица M114, Югославската народна армия (ЮНА) не е доволна от максималния обсег. Взето е решение за местно производство на нови голямокалибрени оръдия. Закупена е конструкторската документация на съветското буксируемо 152 mm оръдие-гаубица Д-20. Недоволни от обхвата както на M65, така и на Д-20, ЮНА определя желаните характеристики, които новото домашно оръдие-гаубица Nora трябва да притежава:

- обхват с неподпомогнат снаряд - 24 km (М65 има 14,9 km, а Д-20 - 17,4 km);

- обсег с нови боеприпаси с увеличена далечина (от 28 до 34,5 km);

- възможност за стрелба с всички видове снаряди за Д-20;

- вертикално насочване от -50 до +650;

- скорострелност от 4 изстр./min, чрез разработване на нов полуавтоматичен клиновиден затвор (М65 има само от 1 до 2 изстр./min).

Проектирани са 3 версии - Nora-A 152/39 mm буксируемо оръдие-гаубица; 152/45 mm САУ Nora-B на шаси FAP 2832; 152/45 mm Nora-C гаубица-оръдие със спомагателна силова установка.

Части от този проект е планирано да се използват с ново 203 mm оръдие KOLOS с максимален обсег над 50 km, което не е реализирано поради разпада на СФРЮ.

Работата по проекта Nora започва през 1975 г., а през май 1980 г. прототипът на Nora-A преминава изпитания. През 1984 г. разработката е завършена и под обозначението M-84 Nora е приета от ЮНА. Първата САУ Nora В (разработена на базата на Nora C) е проектирана от Белградския военнотехнически институт (Vojnotekhniki institut) през 1984 г. и произведена от Yugoimport SDPR. Монтирана е на шаси FAP 2832 с колесна формула 8x8. Тя е 3-то поколение артилерийски системи.

Експорт

Yugoimport успешно изнася САУ Nora в Бангладеш (42 броя с инерционна навигационна система SAGEM Sigma 30 за автономна навигация/насочване); Кения (18, поръчани още 12); Мианмар (40 броя). На СВ на Сърбия са доставени 24 броя.

Прави добро впечатление, че се изнася цялостна артилерийска система. Една напълно оборудвана батарея се състои от 6-12 САУ; 1-2 разузнавателни машини BOV M11; 4 КЩМ BOV M10 (по една за всеки взвод и 1 за батареята); 3-6 камиона за боеприпаси; комуникационна станция; самоходна работилница; 2-3 камиона за общо снабдяване (гориво, храна, вода и др.) и 1-2 станции за насочване на огъня с радар и звуков локатор. С последната поръчка за Кипър (24 броя) бе доставена за артилерийско разузнаване и за команден пункт на батареята новата КЩМ BOV M16 Miloš вместо BOV M11.

Ново

В началото на XXI век Военно-техническият институт разработи, а Yugoimport SDPR произведе нова версия от 4-то поколение на колесната САУ с 155 mm оръдие с дължина 52 калибъра, обозначена като Nora B-52, основно за международния пазар. Тя предлага изгодна комбинация от технически, бойни и оперативни характеристики. При нея има допълнителна бронировка на кабината и на купола, който вече е изцяло затворен; напълно автоматична система за зареждане; ново по-здраво шаси; радар на цевта за измерване на траекторията и скоростта на снаряда; система за ЯХБЗиЕ на кабината и купола; автоматизирана противопожарна система; димни гранатомети за маскировка; интерком за екипажа и нов софтуер.

Новата самоходна гаубица в походно положение

Новият модел веднага привлече интереса на чуждестранните армии и последваха поръчки. Докъм 2005-2006 г. най-малко 125 самоходни оръдия са доставени на Сърбия и на чуждестранни клиенти.

В началото на 20-те години на XXI век бе осъществена основна модернизация на САУ Nora B52, а новият вариант бе обозначен Nora B52 NG. Дебютът й бе на изложение Partner 2023. Към днешна дата тя е преминала необходимите тестове и е потвърдила заложените характеристики. Неофициално първите експортни клиенти са Алжир (с поръчани 48 броя) и Азербайджан (поръчани също 48 броя). Оръдието премина оценъчни изпитания в Пакистан, ОАЕ и САЩ.

Nora B52 NG - готова за изпитания

През ноември 2023 г. президентът Вучич обяви за договор за доставка на 48 САУ Nora B52 NG на неназована държава. Само няколко седмици по-късно бе подписано още едно подобно споразумение, но клиентът отново остана в тайна. Купувачът вероятно ще бъде разкрит едва след като започнат доставките и САУ бъдат приети на въоръжение. Това предполага, че Nora B52 NG вече е в серийно производство. Очаква се доставките да започнат вероятно още преди края на 2025 г.

Характеристики

САУ е интегрирано на шаси 8х8 MAN или КамАЗ-63501, като те осигуряват висока маневреност и проходимост както по пътища, така и извън тях. Кабината е бронирана и с 2 реда седалки, което осигурява място за всички членове на екипажа. В задната част на шасито е разположен куполът с оръдието и снарядите. Има хидравлични крикове за нивелиране/стабилизация по време на стрелба. Общата дължина на САУ Nora B52 NG в походно положение е 10,5 m, широчината е 2,6 m, а височината е 3,9 m. Бойното тегло надвишава 40 t.

Новият купол е с противоосколъчна броня. В него са люлката на оръдието и автоматът за подаване на боеприпаси. В походно положение куполът е с оръдието напред. В бойно положение оръдието стреля в задната полусфера с отклонение в хоризонтална равнина от ±300, а по вертикала е от -5° до +65°.

Нарезното 155 mm оръдие е с подобрени характеристики, обемът на камерата е 23 литра и има 2-камерен дулен спирач. Има хидропневматични противооткатни устройства, които намаляват отката. В купола е и автоматът за зареждане с конвейери с вертикално съхранение на боеприпаси. Снарядите се съхраняват от дясната страна на купола (по посоката на стрелба), а стреляните гилзи - от лявата. Скорострелността е 4 изстр./min.

Новата САУ Nora B52 NG има съвременна цифрова система за управление на огъня (СУО) с инерционна сателитна навигация (GPS, „ГлоНАСС“, Galileo). От момента, в който гаубицата спре, са й необходими 60 s за изстрелване на първия снаряд. Екипажът е от 4 души. При стрелба те остават в кабината. Има и възможност за дистанционно управление на разстояние до 100 m.

Боезапас

Nora B52 NG може да стреля с цялата гама от налични 155 mm снаряди, както сръбски, така и руски („Краснопол“) и американски (M982 Excalibur). Снарядът с удължен обсег M02 ERFB-BB има обсег от 44 km. Най-големият обсег се постига с боеприпаси Rheinmetall Denel Munition HE V-LAP (фугасен снаряд с подобрена скорост и голям обсег), който има ракетен ускорител, намалено съпротивление и обсег от 67 km. Предназначен е да поразява движещи се цели и да нарушава логистичните линии.

Въпреки че запазва същия брой снаряди и заряди (36) като предишната Nora B52, вариантът NG бележи квантов скок по отношение на гъвкавостта и капацитета. Вместо само 12 снаряда в автомата за зареждане и 24 допълнителни снаряда на стелажи новата САУ има 30 снаряда в автомата и само 6 на стелажи.

Димитър Ставрев, военен експерт