К абинетът „Желязков” оцеля след петия вот на недоверие. За вота гласуваха 101 депутати, против - 133, няма въздържали се.

Зад петия вот на недоверие стоят три от формациите в Народното събрание - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.

Темата беше „Правосъдие и вътрешна сигурност”. В сряда дебатите в парламента продължиха над 7 часа. А точно 24 часа след приключването им беше гласуването.

"МС чу твърденията, чу доводите на опозицията. Отговорихме ви с доводи и аргументи. Надявам се, че се е получил дебат - това е смисълът на парламентарния контрол", каза премиерът Росен Желязков, след като правителството му преодоля петия поред вот на недоверие.

"През последните няколко дни имаше ескалация на общественото напрежение, това беше провокирано с риторика от парламентарната и извън парламентарната опозиция, целта беше създаването на привидно революционна ситуация. Кулминацията сякаш естествено, но неочаквано по своя мащаб беше днес - ненужна, грозна, неприятна, несъобразена с очакванията на обществото. В това НС е представена цялата политическа палитра на всички виждания и тенденции - от ляво до дясно, от анти- до проевропейско. Но депутати да спорят не къде да е, а на улица с името "Дондуков", е несиметрично на разбирането ни за парламентаризъм", каза още премиерът.

"От вербалното до физическото насилие ни дели един жест, даже не и една дума. Тези престрелки, които сме виждали в залата, разделени от трибуната, днес беше нарушен по начин, по който се разбива разбирането за това какво е политиката. А тя е печелене на доверие за постигане на цели, а не сеене на омраза. Не можем повече да поемем омраза. Мястото на дебата е в парламентарната зала, както мястото на правосъдието е в съдебната зала, не на улицата. Протестът може и да е на улицата, но не спорът, не битката", допълни Желязков.

"Очакваме класните стаи да стават място на разбиране, а те стават място на копи-пейст, допълни премиерът. И благодари на всички, които подкрепиха правителството. С работата си очакваме и шестият вот на недоверие", завърши Жеилязков.