А ктьорът Джейдън Смит сменя адресната си регистрация и вече ще живее в Париж.

Причината – назначен е за творчески директор от "Кристиан Лубутен".

В обширна статия за списание Women's Wear Daily основателят на марката заяви, че ще продължи да ръководи мъжкото подразделение, а 27-годишният Смит ще отговаря за творческия аспект на обувките, кожените изделия и аксесоарите и ще развива кампании и събития.

Синът на Уил Смит ще представи първите си идеи в Париж по време на мъжката Седмица на модата през януари. Той ще отговаря за четири колекции в годината.

„Това е едно от най-големите признания в моя живот и аз изпитвам голямо напрежение да мога да оправдая очакванията за всичко, което Кристиан е направил за тази модна къща и затова, че влизам в такава сериозна роля“, коментира звездният наследник.

