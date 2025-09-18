К ола помете ученичка. Инцидентът станал докато момичето пресичал пътното платно край Професионалната гимназия в Благоевград. Инцидентът стана около 14.10 днес на улица "Иван Михайлов".
Пострадалата е осмокласничка, писа Struma.com. Според източници е прескочила оградата и е пресякла неправилно.
На място пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, а малко по-късно и майка й. За щастие ученичката не е пострадала сериозно. Шофьорът твърди, че е изскочила внезапно на платното, а класната и, която също била на място на инцидента, заяви, че били в междучасие и всичко станало много бързо.