О бщуването е ключов фактор за дълголетие.

До този извод стигна екип от изследователи от университета в Еванстън, Илинойс (САЩ), който изучава „супервъзрастните“ от 2000 г.

Що е то супервзърастен? Човек над 80, който има памет на 20-30-годишен.

Сега изследователите публикуваха резултатите от своите наблюдения във в. „Ню Йорк Таймс“.

Според данните няма магическа диета или лекарство, които да предотвратят когнитивния спад с напредване на възрастта. Въпреки това всички изследвани „супервъзрастни хора“ имат едно общо нещо: значението, което отдават на социалните си взаимоотношения. Според изследователката Сандра Уайнтрауб, професор по психиатрия и поведенчески науки, участвала в проучването, „от гледна точка на личността, те също са склонни към екстровертност“.

„Хората, които общуват повече, са по-устойчиви на когнитивен спад с напредване на възрастта. Те са склонни да имат по-големи мозъци“, казва и Бен Рейн, невролог и автор на книгата „Защо мозъкът се нуждае от приятели: Невронауката на социалните връзки“,

Изследователите смятат, че социализацията може да помогне за предпазване от намаляване на обема на мозъка, свързано със стареенето и изолацията. Всъщност самотата, която е особено често срещана сред възрастните хора, може да повиши нивата на хормона на стреса кортизол. Повишените нива на кортизол за дълги периоди обаче могат да доведат до хронично възпаление. Това може да увреди мозъчните клетки и дори да увеличи риска от деменция.

Източник: БГНЕС