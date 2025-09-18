С тарши треньорът на Левски – Хулио Веласкес, даде пресконференция преди дербито с шампиона Лудогорец от 9-ия кръг на Първа лига. Мачът на стадион „Георги Аспарухов“ е в петък (19 септември) от 20:30 часа.

Испанецът акцентира върху развитието на отбора от първата му среща с разградчани, спечелена с 2:1 на 9 февруари на „Герена” (б.р. – след това двата тима направиха два равни – 1:1 и 2:2), подчертавайки, че днешната ситуация е напълно различна.

„Не се е променило кой знае какво (б.р – спрямо мача с Лудогорец през пролетта). Това, което се е случило оттогава, са месеци с доста свършена работа, тренировъчни дни. Не става промени, а за развитие. Ситуации напълно различни, разбира се. Първият мач след подготовката в Турция беше именно срещу Лудогорец, тотално различна е ситуацията. Различните резултати генерират различни емоции. Много месеци и дни на работа, това генерира допълнителни познания. Онзи период няма нищо общо с настоящия. В същото време относно противника - имат промяна на треньорския пост, начина им на игра. Не се е променило със сигурност желанието ни да победим и да направим един силен мач“, започна Веласкес.

„По никакъв начин няма еуфория. Всичко е нормално. Ние сме колектив и посрещаме различните ситуации доста зряло. Повишила се е увереността - от резултатите и тренировъчния процес, но еуфория няма. Би било грешка да допуснем такова нещо. Напротив - стремим се да сме скромни и здраво стъпили. Независимо от това как ще завърши мачът, не се притеснявам за моите футболисти, те са концентрирани.

Участваме в един маратон, трябва да подхождаме скромно, да работим здраво всеки ден, да търсим начин да се подобряваме, защото това винаги е възможно. Трябва да сме преди всичко концентрирани върху ежедневните си работи и усилия. Тренираме всеки ден не на базата на миналия мач. Изискванията са същите. Горд съм с групата футболисти, с която разполагам. Те се трудят здраво и съм много щастлив от този факт. Всички играчи могат да попаднат в групата за утре, нямаме контузени към този момент. Да говорим за еуфория, показва, че бихме попаднали в дълбока посредственост. Трябва да продължим с поведението на победители, но за да го правиш, трябва да си уважителен и скромен, да имаш трезва оценка какво се случва“, продължи мъдро испанецът, известен в родината си с прозвището Мислителя от Саламанка.

„Да изпадаш в еуфория след два-три добри мача, за мен говори за посредственост. По същия начин говори и ако след няколко негативни резултата, изпаднеш в дълбок песимизъм. Трябва да има баланс, знаейки, че следващият мач винаги е най-важният. Винаги трябва да влизаме в него с много желание, винаги да се опитваме да виждаме нашите привърженици горди от това, което сме показали на терена. И да се опитаме да печелим всеки мач, разбира се, това е най-важното.

Лудогорец притежават изключителен отбор, много са опасни, различни са спрямо миналата година като модел, но са по същия начин опасни. По различен начин атакуваха миналия сезон, променен е стилът им в атака, това е отбор с много голям потенциал. Трябваше да имат повече точки в актива си, на базата на това, което казах. В последната част на полето разполагат с изключителни футболисти. Миналия сезон играеха по-позиционен футбол, вече не изглеждат по този начин. Търсят по най-бързия начин да стигнат до противниковата врата. Ако не знаеш как да се защитаваш срещу това, ще имаш много проблеми. Преливат бързо в атака, когато спечелят втора, трета топка. Знаем колко труден мач ни очаква утре. Наясно съм, че ако си вирнеш малко носа, бързо ти показват къде ти е мястото, така е и в живота, за това концентрирано, скромно и да опитваме всеки ден да сме малко по-добри от предишния. Ще подходим с желание, страст и увереност.

Нямам коментар по въпроса за съдията. Ще подходим по същия начин като за другите мачове - ще изберем най-подходящите единадесет. Ще се съобразим със силните и слабите страни на противника, ще изберем най-добрите единадесет“, завърши Веласкес.