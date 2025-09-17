16-годишен ученик е заплашил с нож и ограбил 17-годишно момче в София. Инцидентът е станал в района на столицата и е бил разкрит бързо от екипите на Пето РПУ. Извършителят е задържан. Началникът на Пето районно управление, Илия Кузманов, съобщи повече подробности за случая:

"Непълнолетно лице заплашва с нож също непълнолетно лице, след което отнема известна сума пари. В рамките на разпоредената специализирана полицейска операция във връзка с превенцията срещу престъпността територията е била наситена със служители, в следствие на което също постигаме бързо разкриване на извършителя. Става въпрос наистина за деца.".

От полицейското управление отчитат намаление на уличните грабежи. В същото време се увеличават случаите, в които полицаите засичат непълнолетни извършители на подобни престъпления:

"Тревожна е тенденцията. Ценностната система е сериозно деградирала. Явно усилията трябва да бъдат насочени както от родителите, така и от училище. Разбира се, и от служителите на Министерството на вътрешните работи за по-засилена превенция в това отношение".

От полицията обясниха и за още един разкрит грабеж, предаде "Марица". При него е задържан човек, откраднал златни накити от възрастна жена.