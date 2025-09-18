С нимка, направена в четвъртък на бул. „Цар Борис III“ в София, разби всички представи за това как изглежда модерният контрол на пътя. Не, не става дума за дрон или скрита камера в кофа за боклук. Това е новото ниво – радар на терасата, нагласена от мъж, който спокойно си стои зад парапета, може би си пие кафе или похапва и дебне шофьорите като лъв в засада.

Интернет завря: "Работи ли този човек от вкъщи?", "Да не би това да е новото звено на СДВР – Домашна Засада?", "Каква тарифа е, ако ме хванат от балкона – домашна глоба ли получавам?" – питат потребители в социалните мрежи.

"Колкото и да присветваш с фарове или да залагаш на Waze, този човек няма как да го видиш. Той не дебне зад храст, не се крие в бус, а си е пуснал пердето и просто от време на време поглежда през решетката. По домашни чехли", шегуват се очевидци.

Мнозина коментират, че това е най-доброто съчетание между хоум офис и лов на нарушители. Всеки джигит е потенциална точка в дневната статистика, писа Флагман.бг.