П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа „историческо“ споразумение за наука и технологии с Великобритания, след като беше посрещнат с невиждана кралска пищност по време на държавното си посещение. Премиерът Кийр Стармър се надява сделката да донесе милиарди и да вдъхне нов живот на британската икономика.

На церемонията в Чекърс – селската резиденция на британските лидери – двамата политици обсъдиха инвестиции, търговия, войните в Украйна и Газа, както и напрежението около митата за британската стомана. Британското правителство обяви, че американски компании са обещали 150 млрд. паунда (204 млрд. долара) инвестиции в Обединеното кралство, включително 90 млрд. паунда от Blackstone. Гиганти като Microsoft, Nvidia и OpenAI ще налеят десетки милиарди в британския сектор на изкуствения интелект.

Тръмп, известен със своите непредсказуеми изказвания, този път спазваше протокола, благодарейки на крал Чарлз III и кралица Камила, които му организираха пищна вечеря в замъка Уиндзор, пълна с позлатени каляски, артилерийски салюти и най-голямата военна почетна рота за държавно посещение.

Но зад блясъка на банкети и фанфари не липсват трудности: преговорите за митата върху стоманата и алуминия буксуват, а разговорите за Украйна и Близкия изток остават напрегнати. Стармър дори е принуден да се справя с неудобни въпроси около скандала „Епстийн“ след отстраняването на посланика в САЩ Питър Манделсън.

За Тръмп визитата е перфектна PR победа: да бъде празнуван от британския елит, докато у дома и по света показва, че „специалните отношения“ между САЩ и Великобритания са живи – почти 250 години след бурното им начало през 1776 г.

Междувременно Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин „наистина го е разочаровал“, продължавайки войната в Украйна, въпреки усилията на американския лидер да спре боевете. На пресконференция с британския премиер Киър Стармър американският президент заяви, че е смятал, че конфликтът в Украйна ще бъде „най-лесният“ за прекратяване „поради връзката ми с президента Путин, но той ме разочарова. Той наистина ме разочарова“.