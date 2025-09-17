Д оналд Тръмп кацна във Великобритания - и пристигна с пълен арсенал от охрана.

И макар че Тръмп ще получи уютно посрещане от крал Чарл III в замъка Уиндзор за историческото си второ държавно посещение, няма да се поемат никакви рискове.

Най-могъщият човек в света е обграден от армия от телохранители, които ще го защитават с живота си и ще се уверят, че е готов за всяка криза, която може да избухне по целия свят.

Тръмп прекара вторник в Уиндзор, преди да се наслади на шествие с карети, банкет и прелитане на „Червените стрели“ в сряда. След това той ще се срещне с Киър Стармър в резиденцията на министър-председателя в Чекърс, преди да отлети обратно за САЩ, предава Sun.

И през цялото време Тръмп ще има арсенал от охрана до себе си, особено предвид опасенията от протести и нарастващото политическо напрежение в САЩ след убийството на добрия му приятел Чарли Кърк.

Първата част от невероятната операция за сигурност на Тръмп е самият му самолет - Air Force One. Зашеметяващата летяща крепост е по същество Бял дом в небето - с всичко, от което президентът може да се нуждае в криза. Само два от самолетите Boeing VC-25 на стойност 230 милиона паунда са построени - и тяхната експлоатация струва до 200 000 паунда на час. Сamoletyt може да остане във въздуха цяла седмица – като е зареден със 7-дневен запас от храна и напитки - стига да може да се презарежда с гориво. Предната част на самолета е известна като „Белият дом“ - и е мястото, където пътуващият президент на САЩ работи и живее.

Заедно с Тръмп пристигна и бойният екип на Тайните служби, известен като „Hawkeye“. Той е създаден след неуспешния опит за покушение срещу Роналд Рейгън през 1981 г.

Единствената функция на екипа за контраатака на Тайните служби е да защитава президента. Агентите са екипирани с пушка SR-16, пистолет и зашеметяващи гранати и са специално обучени да противодействат на засади и да се бият в близък бой.

Личните телохранители на Тръмп ще имат до себе си най-мощното оръжие на президента - „Ядрената футболна топка“. Носена от един от най-добрите му военни помощници, ядрената футболна топка е невзрачно куфарче, съдържащо „големия червен бутон“ на САЩ.

Бутонът - или по-точно казано, сложен списък от кодове и процедури - позволява на президента да нареди ядрен удар навсякъде по света. Случаят на Тръмп съдържа кодовете - както и черна книга или „меню“, съдържащо опции за удар.

И макар президентът да има свои собствени защитни механизми, той ще бъде защитен и от стоманения пръстен, издигнат от Обединеното кралство. Това е най-голямата операция по сигурността след коронацията на краля - и се ръководи от полицията на долината на Темза. Служители вече патрулират около замъка Уиндзор преди пристигането на президента.