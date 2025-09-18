Е митирането на златната монета „Св. Богородица-Златна ябълка“ с неопределен предварително тираж ще бъде преустановено от 1 януари.

Това реши Управителният съвет на БНБ, който прие монетната програма на Централната банка за догодина, както и предварителен план за емитиране на колекционерски монети за 2027 и 2028 г.

Банката започна да емитира „Св. Богородица-Златна ябълка“ в началото на 2024 г. Емисия имаше и през настоящата година. Монетата е с няколко номинала, с различни размери и е без определен тираж, така че от нея да има постоянно наличност. Тя се спира, тъй като съгласно европейската правна уредба, когато България влезе в еврозоната, БНБ не може да емитира монети в левове. Освен това липсата на предварително определен тираж влиза в противоречие с европейските регламенти. Допълнителен мотив за спирането й е, че липсата на лимитиран тираж и високата цена довели до слаб интерес на колекционерите към тази метална пара.

Колекционерски

Друга важна промяна е, че досегашните възпоменателни монети вече ще се наричат колекционерски. Те ще бъдат с номинали в евро, които трябва да са различни от тези на металните пари в обращение. Централните банки в еврозоната имат право да емитират и възпоменателни монети само с номинал 2 лева. Те са законно платежно средство в цялата еврозона.

Първата колекционерска монета в евро, която БНБ ще емитира още през януари, ще бъде на историческа тема и с нея ще се отбележи 125-годишнината от пускането на електрически трамвай в България. Монетата ще бъде сребърна, номиналът й ще бъде 10 евро. През април и август ще бъдат пуснати още две сребърни пари от по 10 евро – по повод 150-годишнината от Априлското въстание и на тема Преображенски манастир. През март пък ще има медна пара по повод 150-годишнината от рождението на Кръстьо Сарафов. Единствената златна пара догодина ще бъде с образа на св. Иван Рилски. Тя ще бъде емитирана през октомври, а номиналът й ще бъде 100 евро.

В програмата е включено и емитирането на възпоменателна монета от 2 евро през второто полугодие на 2026 г. Темата ще се определи допълнително.

План

През 2027 г. БНБ ще емитира златна монета със св. мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София. Сребърните монети ще бъдат на тема Възрожденски чешми и 150 г. от създаването на българското опълчение. Ще има и сребърна монета с частично позлатяване със св. цар Петър I. Медната монета ще бъде по повод 125 г. от рождението на Ангел Каралийчев.

Предварителната програма за 2028 г. не включва златна монета, но ще има сребърна с частично позлатяване на тема Варненско халколитно злато.

Очаква се към първата колекционерска монета в евро да има засилен интерес, коментира пред „Телеграф“ нумизматът Калоян Борисов. Тъй като вече няма да се емитират възпоменателни монети в левове, много колекционери ще започнат да попълват колекциите си с липсващите им метални пари в българската валута.

София Симеонова