Н евероятен скандал разтърси Египет! 3000-годишна златна гривна, принадлежала на фараона Аменемоп, е била открадната от музей и безмилостно претопена – съобщава „Ройтерс“.

Безценният артефакт от Третия междинен период, инкрустиран със сини мъниста от лапис лазули, изчезнал на 9 септември от сейф в лаборатория за реставрация. Министерството на антиките алармира летищата и граничните пунктове, страхувайки се от контрабанден износ.

Разследването обаче разкрило шокираща истина: извършителят е реставратор от самия музей! Той продал безценната находка на търговец на сребро, който я препродал на бижутер, а накрая гривната била претопена от четвърти човек, за да бъде скрита завинаги.

Египетското вътрешно министерство арестувало заподозрените и конфискувало около 194 000 египетски паунда (4000 долара) – жалка сума за безценен паметник на историята.

Скандалът избухва броени седмици преди откриването на дългоочаквания Голям египетски музей край пирамидите в Гиза – ключова атракция, която трябва да възроди туризма и икономиката на страната.

Историци и експерти по културно наследство осъждат престъплението като „непоправима загуба за човечеството“.