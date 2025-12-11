Б анките започнаха да информират клиентите си в детайли как ще става пренастройването на системата към еврото, показа проверка на „Телеграф“.

Сред първите две кредитни институции, които дадоха подробности, са Пощенска банка и Банка ДСК. И двете препоръчват на клиентите за удобство за новогодишните празници и първите дни на януари да си осигурят достатъчно пари в брой.

Интервал

След кратък интервал на пренастройване, който ще започне в 22:30 часа на 31 декември 2025 г., картовите системи ще бъдат активирани отново в първия час на новата година. Те ще бъдат достъпни след 01:00 ч. на 1 януари 2026 г., когато клиентите ще могат свободно да извършват картови разплащания в евро, обясняват от Пощенска. Банкоматите на институцията ще бъдат заредени едновременно с левове и евро на 30 декември 2025 г. и по този начин ще се гарантира, че до последните часове на годината клиентите ще могат да теглят и внасят левове, а след 01:00 часа на 1 януари 2026 г. всички банкомати ще разпространяват и приемат само и единствено евро.

Техническото превключване към новата валута в платформите за дигитално банкиране на банката ще започне на 30 декември 2025 г. и по план всички онлайн услуги и операции в мобилното и интернет банкиране, и дигиталния портфейл ONE wallet, ще бъдат възстановени още на 2 януари 2026 г. Откриване на сметки в левове ще бъде възможно до 29 декември 2025 г. Финансовите центрове на Пощенска банка ще работят до 12 часа на 30 декември - последния работен ден, в който ще се извършват платежни операции в левове. Първият работен ден през новата 2026 г. ще бъде на 5 януари, когато клиентите ще имат достъп и до дигиталните зони за експресно банкиране.

Процес

Очаква се процесът по превключването на картовите услуги, банкоматите и ПОС терминалите на Банка ДСК да започне около 21:00 ч. на 31 декември и да продължи до 00.30-01:00 ч. на 1 януари. На банкомати с депозитна функция на Банка ДСК до 31 януари 2026 г. ще могат да се внасят само левове. Поетапното преминаване на устройствата за вноски към приемане на евро ще започне през първите дни на февруари 2026 г.

