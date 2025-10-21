Невероятна проява на съпричастност! Само седмица след като посегнаха на оборудването на спасителите, които помагаха при наводнението в курортния комплекс Елените, Лазар Радков обяви във Facebook, че по сметката за възстановяване на техниката са постъпили над 50 000 лева.

„Нямам думи… просто нямам думи. Не знам какво да кажа, честно!“, споделя развълнувано Радков.

След кражбата, станала миналата седмица, екипът остана без техника, използвана през цялото лято при пожари и при наводненията около Елените.

Радков публикува банковата сметка в социалните мрежи в петък, а само за няколко дни даренията надхвърлиха 50 000 лв – доказателство за огромната подкрепа, която българите изпитват към каузата.

„Ще възстановим откраднатата техника, ще вземем още, която ни е необходима, за да сме още по-полезни. Ще помогнем и на другите ни спасителни клубове. Ще подготвим и екипираме още доброволци, които да помагат при пожари, наводнения и други бедствия“, обещава Радков.

Организацията обяви, че в рамките на седмица ще публикува пълен списък с техниката, която ще бъде закупена, както и съответните цени, за пълна прозрачност.