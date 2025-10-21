Б ългарката Марая Владимирова постигна впечатляващ успех на световния конкурс Woman of the Universe, който се проведе в Сеул, Южна Корея.

Прекрасната представителка на България се класира на 6-о място в света сред 45 участнички от различни държави.

Форматът на конкурса обединява две категории – „Мис“ и „Мисис“, като тази година в надпреварата взеха участие над 70 жени от цял свят.

В продължение на една седмица участничките преминаха през различни етапи – национален костюм, вечерна рокля, спорт, талант и изкуство.

Една от специалните вечери бе посветена на форум с тема „Влиянието на социалните мрежи върху живота“, който предизвика вдъхновяващи дискусии.

В галавечерта красавиците дефилираха в три тура, като най-впечатляващи се оказаха артистичните костюми, представящи културата на родината им, както и ефектните вечерни тоалети. В състава на международното жури влязоха едни от най-популярните имена в Корея – звезди от киното, музиканти, дизайнери и топмодели.

След финала Марая Владимирова продължава своето корейско приключение – предстоят ѝ фотосесии и участие в кампания на корейска козметична марка, с която започва нов етап в международната си кариера. „Много съм щастлива и нямам търпение да донеса короната в България“, каза специално за „Телеграф“ Марая.

