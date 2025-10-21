П олзването на квалифициран електронен подпис (КЕП) от длъжностните лица в държавните администрации става задължително. Това предвиждат промени в Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрацията. Според министъра на електронното управление Валентин Мундров целта на този акт е повишаване киберустойчивостта на информационните системи в държавните администрации и защита на информацията.

Риск

В момента повечето системи са изложени на по-голям риск от компрометиране и т.нар. двуфакторна идентификация дава допълнителни гаранции за киберзащита. Други ползи от задължителното въвеждане на квалифициран електронен подпис са проследимост на подписаните документи, с което се намалява рискът от злоупотреби и се гарантира сигурна и надеждна електронна идентификация на длъжностните лица в администрациите при работа, обясни Валентин Мундров, цитиран от БГНЕС.

Промени

Проектът предвижда чиновниците да могат да правят волеизявления и да изпращат електронни изявления само чрез електронен подпис. Въвежда се изискването, когато служителите вписват, заличават, извличат, предоставят и изпращат данни от регистри или автоматизирани информационни системи задължително да използват е-подпис. Той може да се използва и в случаите, когато извършват действия в лично качество. Това е възможно, тъй като титуляр на електронния подпис може да бъде само физическото лице. Отпада и изискването е-подписите да се издават със срок за валидност само една година. Предвижда се за валидиране на електронните подписи да се използва и инструмент, разработен от Европейската комисия.