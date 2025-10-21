К омари бяха открити за първи път в Исландия, тъй глобалното затопляне прави страната по-благоприятна за насекомите.

До този месец страната беше една от малко места в света, където нямаше популация от комари. Другото такова място е Антарктида, съобщи в. „Гардиън“.

Учените отдавна предсказват, че комарите могат да се заселят в Исландия, тъй като там има много места за размножаване, като блата и езера. Много видове обаче няма да могат да оцелеят в суровия климат.

Но Исландия се затопля четири пъти по-бързо от останалата част на северното полукълбо. Ледниците се разпадат и във водите на страната са открити риби от по-топли южни климатични зони, като скумрия.

С затоплянето на планетата все повече видове комари се срещат по целия свят. Във Великобритания тази година бяха открити яйца на египетски комар (Aedes aegypti), а в Кент беше открит азиатски тигров комар (Aedes albopictus). Това са инвазивни видове, които могат да разпространяват тропически болести като денга, чикунгуня и Зика вируса.

Матиас Алфредсон, ентомолог от Института по естествени науки на Исландия, потвърди откритията там. Той сам идентифицира насекомите, след като му бяха изпратени от един граждански учен.

„Три екземпляра от вида Culiseta annulata бяха открити в Кидафел, Кьос, две женски и един мъжки. Всички те бяха събрани от въжета за вино, предназначено за привличане на пеперуди“, каза той.

Видът е устойчив на студа и може да оцелее в исландските условия, като се укрива през зимата в мазета и хамбари.

Бьорн Хялтасон открил комарите и публикувал информация за тях във Facebook групата „Насекоми в Исландия“. „В здрача на 16 октомври забелязах странна муха върху лента с червено вино. Веднага се усъмних какво се случва и бързо взех мухата. Беше женска“, разказа Бьорн, имайки предвид капана, който използва, за да привлича насекоми.

Той хванал още две и ги изпратил в научния институт, където били идентифицирани.