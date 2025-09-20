О гнена стихия се разрази в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав. Запалили са се сухи треви и ниска растителност. Пламъците се движат в посока към Горнослав, като са се разпространили в широк обхват. Няма опасност за населението за момента, предаде NOVA.

С пламъците се борят 6 екипа на пожарната. ДФ "Асеневци" към община Асеновград е в готовност при необходимост да се включи. Огнеборците се опитват да ограничат фронта и да локализират пожара, за да не навлезе в гората.

Спряно е електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока село Добростан и хижа "Марциганица" заради изгорял дървен електрически стълб. Подготвен е дрон, с който ще се извърши оглед на щетите от пожара.

Затворен за движение е пътят от село Горнослав към Орешец и Добростан. Причината е, че към този час пожарът се разраства и е достигнал пътната артерия.

Второ огнище

Второ огнище на пожара е възникнало край Горнослав. Според началника на Районната противопожарна служба главен инспектор Величко Бришимов, огънят се е разразил в борова гора и е обхванал площ от един декар.

Няма яснота как е възникнало новото огнище, което се намира на голямо разстояние от първото. Опасност за село Горнослав и за жителите няма, тъй като пламъците в тази посока са спряни, заяви за БНТ гл. инспектор Бришимов.

Обмисля се да бъде поискано включването на летателна техника за овладяването на огнищата на пожара. Пътят от село Горнослав към съседните села Орешец и Добростан е затворен за движение, за да не се пречи на дейността на екипите на пожарната.