Изграждането на нов стадион „Георги Аспарухов“ в момента е замразен проект, научи „Мач Телеграф“. И то не по вина на Левски. Както е известно, „сините“ хвърлиха сериозни усилия, за да бъде изготвен проект, който трябваше да превърне „Герена“ в модерно съоръжение. Дори се твърдеше, че то ще струва около 70 млн. евро. Поне такава бе цената му преди година. Освен това се смяташе, че хората, които са изготвили плановете, са готови и да инвестират, за да може идеята да придобие истински вид. Разбира се, не без нещо в замяна, както смятат мнозина, а срещу договор за управление на бъдещото бижу. През тази есен се появиха и слухове, че нещата вече са стигнали до подпис и добрата новина ще бъде сервирана на „сините“ фенове при първа възможност. Някои дори твърдяха, че чуждата компания, която ще обезпечи строежа и ще осигури необходимите стрества, ще вземе и процент от акциите на клуба като гаранция.

Оказа се обаче, че не чужденците, а Левски е имал нужда от гаранция, каквато обаче на „Герена“ не е била постъпила. В един момент другата страна е започнала да бие отбой по този въпрос, след като „сините“ са поискали да видят документално, че необходимите пари са налични и няма да подпишат нещо, което после ще ги вкара в беля. Както е известно, на „Герена“ имат едно на наум след издънката с Джо Диксън, който уж също имаше сериозен гръб зад себе си, но така и не успя да докаже, че това наистина е така. И този път „сините“ са решили да скъсат навреме отношенията си с хората, които трябваше да им помогнат, но явно нямат условия за това. Както е известно, твърдеше се, че зад този проект стои една най-големите компании в този бранш в Европа. От нейната централа обаче са били категорични, че нямат интерес на този етап на сторят у нас, а освен това фирмата се е насочила към управлението на стадиони, за да могат те да печелят пари на притежателите си, а не към изграждането на такива.

