Д вудневно бедствено положение се въвежда от днес, 10 октомври, до 23:59 часа на 11 октомври, събота, в община Русе. Заповедта на кмета Пенчо Милков е във връзка с регистрираните свличания на земни маси в село Николово, предаде БГНЕС.

БЕДСТВИЯТА ПРОДЪЛЖАВАТ: Евакуират хора в Русенско, Янтра заля храм в Търново!

По-рано стана ясно, че е компрометирана е дига на язовира в Николово.

Пътят Николово – Червена вода временно е затворен за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите.

Разпоредена е незабавна евакуация на жителите на селото, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в лесопарк "Липник", където има риск от скъсване на нарушената дига, добавя общественото радио.

Жителите на гр. Мартен и село Сандрово са предупредени за възможна евакуация в рамките на следващите 24 часа, като при необходимост ще бъдат предприети действия за тяхното извеждане.

Нивото на реките и язовирите в Русенско се следят денонощно. Река Янтра е на 2 метра от преливане при село Кривина. Днес реката заля входа на храма „Свети 40 мъченици“ във Велико Търново.

Машина на пожарната изпомпва по около 500 литра в секунда от помпената станция на град Мартен и прехвърля водата към река Дунав. В минута се изпомпват 30 кубични метра вода, нивото на водата там е спаднало с 10 сантиметра.

Община Русе активира системата BG-Alert. Зала „Арена Русе" ще се използвана като временен пункт за приемане на нуждаещите се жители на село Николово.