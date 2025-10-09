Паника и тревога обхванаха района на Русе тази сутрин, след като Община Русе активира системата BG-Alert за частична евакуация на село Николово и подготовка за евакуация на Сандрово и град Мартен.

Причината – опасно свличане на земни маси от стената на язовира в лесопарк „Липник“, предизвикано от поройните дъждове през последните два дни.

„Свличането е в посока към село Николово. Предприели сме контролирано спускане на нивото на язовира, защото ако се направи твърде бързо, може да наводним Мартен. Ситуацията е много сериозна“, заяви кметът на Русе Пенчо Милков.

🏃‍♂️ Евакуация и спасителни действия

По заповед на кмета е започнала евакуация на част от жителите на Николово, както и извеждане на децата от местната детска градина. Осигурени са автобуси и места за настаняване в Русе.

Зала „Арена Русе“ вече е превърната във временен център за прием на евакуираните. На място има социални работници и психолози, които помагат на пристигащите хора и организират тяхното по-нататъшно настаняване в хотели и социални услуги.

🌊 Опасност от пробив

Хидроинженерът и оператор на язовирите общинска собственост Симислав Михайлов съобщи, че в момента в язовира има 1,1 млн. кубически метра вода, която се източва с 200 литра в секунда, за да се предотврати заливане.

„За мен е много опасно, защото за кратко може да скъса стената“, предупреди Михайлов.

👷‍♀️ На терен

На място следят ситуацията зам.-кметовете Никола Лазаров и Димитър Недев, кметът на Николово Златан Ванев, както и директорът на „Обществен ред и сигурност“ Георги Игнатов.

Всички налични екипи на полиция, пожарна и гражданска защита са мобилизирани, а достъпът по пътя, преминаващ върху стената на язовира, е забранен.

🌧️ Обилните валежи през последните дни вече доведоха до критични ситуации в няколко области на страната. В Русе обаче опасността е реална и непосредствена, а властите призовават жителите на Николово, Сандрово и Мартен да следят съобщенията на BG-Alert и да бъдат готови за незабавна евакуация.

Янтра заля входа на храма „Свети 40 мъченици“

Река Янтра излезе от коритото си и заля входа на храма „Свети 40 мъченици“ във Велико Търново, съобщава БГНЕС.

ТРЕВОГА: Янтра на метър от преливане

След тридневните проливни валежи, нивото на реката се е покачило до критичните 4.5 метра, причинявайки частични наводнения в ниските участъци на старопрестолния град.

🕍 Водата стигна до храма

В квартал Асенов, разположен край реката, Янтра е навлязла в двора на средновековната църква „Свети 40 мъченици“ – паметник на културата с национално значение.

Дворът е частично наводнен, а входът на храма е под вода.

До пълното изтичане на водата и почистването на наносите, църквата ще остане затворена за посетители, съобщиха от Регионалния исторически музей.

🏘️ Местните запазват спокойствие

Въпреки тревожната ситуация, жителите на квартал Асенов твърдят, че нямат притеснения за домовете си.

„Янтра си е капризна, но не вярваме да ни стигне до къщите. Всяка година се вдига при дъжд, после спада“, казва един от местните жители.

🌧️ След поройните дъждове

Проливните валежи в региона продължават вече трети ден, а язовирите и реките в Северна България остават под наблюдение. Във Велико Търново е създадена дежурна група за следене на нивото на Янтра и готовност за реакция при евентуално ново повишение.

⛔ Храмът „Свети 40 мъченици“ е един от най-ценните символи на българската държавност – в него цар Иван Асен II оставя прочутия си надпис за победата при Клокотница. Сега, почти осем века по-късно, величественият храм отново е изправен пред изпитание – този път от природата.