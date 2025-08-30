П ожарът в местността Белите камъни на територията на Национален парк „Рила“ продължава да е активен. Огънят вече е обхванал над 100 декара горски насаждения от бял бор. На терен днес са над 70 огнеборци – пожарникари, горски, служители на парка и на НП „Пирин“, военни, доброволци. Огнената стихия лумна в четвъртък следобед високо над симитлийското село Горно Осеново. Вчера след битка по земя и въздух огънят за известно време бе локализиран, но по-късно силният вятър отново го разгоря.

„Все още пожарът е в гората, не е тръгнал към алпийската част. Ще се опитаме да качим вода дотук, за да можем по-ефективно да се борим с пламъците. В момента се правят ивици по периметъра на пожара, гасим наземно, от въздуха ни помага и хеликоптер на Военновъздушните сили. Засега пожарът е низов“, каза за „Телеграф“ Маргарит Делин от НП „Рила“.

Усилията на всички са насочени към локализиране на огъня и предотвратяване на разрастването му в гората и към алпийската част.

Владимир Симеонов