П П-ДБ официално внесе новия вот на недоверие срещу кабинета на тема провал в икономическата политика. Очакванията им е той да се обсъжда във вторник или сряда, за когато готвят още по-голям протест срещу властта. Това стана ясно от думите на лидера на ПП Асен Василев в кулоарите на НС.

"Явно правителството не чу големия протест и не си подаде оставката", заяви той. По думите му над 70% от българите подкрепят протестите. Василев обясни, че това е първият вот, който се внася и с активно участие на най-младото поколение в България. "Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим. Ако това правителство има грам разум, то ще чуе гласа на гражданите и ще подаде оставка незабавно. Ако не подаде оставка, в деня на обсъждане на вота, което ще бъде най-вероятно във вторник или сряда, ще свикаме още по-голям протест от този на 1 декември. И каним всички граждани да се присъединят към него", каза Василев.

На свой ред съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обясни, че очакват подкрепа за вота и от останалите сили в НС, които все още имат "политически инстинкт". Мотивира се така: "Защото управляващите губят подкрепа с всяка изминала минута, която продължават да стоят на власт". Божанов добави, че са събрали подписи за вота от АПС и МЕЧ. "Очакваме да отидем на избори максимално бързо. Защото с тази гражданска енергия в момента, очакваме да има много по-висока избирателна активност и в нея да бъдат удавени всички купени гласове на Пеевски и той да остане едно електорално джудже. Настояваме и за честни избори и припомням нашето многогодишно настояване за изцяло машинно гласуване. Трябва следващите избори да бъдат масови и Пеевски да бъде изолиран от политическата система", заяви Божанов.

Другият съпредседател на "Да,България" Ивайло Мирчев призова лидера на ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да "спре да си играе с етническата картна на страната, да използва българските турци и роми като жив щит в последен опит да се спаси да не бъде изкаран от политическия живот". "Събира в събота областните координатори и кметове в София, за да им дава квоти за организиране на контрапротест. Това е нелепо. Тези опити да си играе с етническата карта не трябва да се случват", заяви Мирчев.

Василев пък допълни, че очакват МВР да си свърши работата на следващия протест, защото се съмняват, че отново ще има провокации.

Тихомира Михайлова