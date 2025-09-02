Ж ители на с. Локорско и район "Кремиковци" блокираха движението на бул "Ботевградско шосе" в София в знак на протест срещу намерение за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали на територията на район “Кремиковци”, съобщи БТА.

Протестът е срещу открития добив, замърсяване на околната среда и унищожаване на природните дадености в района. Жителите заявяват, че държат на здравето и спокойния живот на хората и техните деца.

Сборният пункт на протестиращите е бил в с. Локорско, след което е тръгнало автошествие към бул. „Ботевградско шосе“, където протестиращите блокираха движението.