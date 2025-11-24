М ногопрофилната болница „Св. Иван Рилски“ в Разград се бори с критичен недостиг на лекари. Месеци наред отделения като акушерство и гинекология, анестезиология, кардиология, инфекциозни и психиатрия остават без достатъчно специалисти.

Местните жители са притеснени: ако кризата се задълбочи, пациентите ще трябва да пътуват до Търговище, Шумен или Исперих за адекватно лечение.

Причината – младите медици търсят по-високи заплати и по-добри условия на труд. Въпреки усилията на болницата и проекта за специализанти, който предлага допълнително две и половина минимални заплати на кандидатите, остават редица незаети позиции, предаде БНТ.

Ръководството уверява, че болницата няма да затвори, а Здравното министерство потвърждава, че няма просрочени финансови задължения. Но страхът сред разградчани расте – пациентите искат сигурност и стабилни кадри на първа линия.