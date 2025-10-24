София е домакин на международната конференция "България в Шенген". Тя е част от поредицата европейски инициативи, посветени на 40-годишнината от подписването на споразумението за безвизово пътуване.

В конференцията, която ще бъде открита от вътрешния министър Даниел Митов, ще участват представители на различни български правоохранителни органи, партньори от съседни държави, както и агенции от Европейския съюз.

По време на форума те ще обменят информация за използването на иновативни решения и предизвикателствата в ерата на дигитализацията и изкуствения интелект, писа NOVA.