След няколко спокойни есенни дни, времето обръща рязко курса!

В четвъртък сутринта ни чака гъста мъгла, особено в ниските райони, но след вдигането ѝ денят ще бъде предимно слънчев – идеален за последни разходки без чадър.

🌬️ ПЕТЪКЪТ НОСИ ВЯТЪР И ГРЪМОТЕВИЦИ

Истинската промяна настъпва в петък – студен атмосферен фронт ще връхлети страната!

Очаквайте силен западно-северозападен вятър с пориви до 70–80 км/ч. Ще има краткотрайни, но интензивни валежи и дори гръмотевични бури с риск от градушка!

☀️ СЛЪНЦЕ ЗА УИКЕНДА, НО НЕ ЗА ДЪЛГО

В събота времето ще се успокои – слънце през деня, но вечерта в Дунавската равнина не са изключени локални превалявания.

Неделя ще е по-облачна, с валежи в Западна България в късните часове.

Температурите ще се движат между 18 и 23 градуса, като през уикенда ще паднат с 2–3 градуса.

🌧️ НОВАТА СЕДМИЦА ЗАПОЧВА СЪС СИЛНИ ДЪЖДОВЕ

В понеделник нов циклон ще донесе интензивни валежи и силни ветрове.

Дъждът първо ще удари западните райони, после ще обхване и източната половина на страната.

Температурите в Западна България ще паднат до 15–20°C, докато на изток, под влиянието на силни южни ветрове, ще остане по-топло – до 25–26°C.

Във вторник облаците ще се разкъсват, но в планините на юг ще вали – високите върхове дори ще побелеят от първия сняг.