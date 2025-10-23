След няколко спокойни есенни дни, времето обръща рязко курса!
В четвъртък сутринта ни чака гъста мъгла, особено в ниските райони, но след вдигането ѝ денят ще бъде предимно слънчев – идеален за последни разходки без чадър.
🌬️ ПЕТЪКЪТ НОСИ ВЯТЪР И ГРЪМОТЕВИЦИ
Истинската промяна настъпва в петък – студен атмосферен фронт ще връхлети страната!
Очаквайте силен западно-северозападен вятър с пориви до 70–80 км/ч. Ще има краткотрайни, но интензивни валежи и дори гръмотевични бури с риск от градушка!
☀️ СЛЪНЦЕ ЗА УИКЕНДА, НО НЕ ЗА ДЪЛГО
В събота времето ще се успокои – слънце през деня, но вечерта в Дунавската равнина не са изключени локални превалявания.
Неделя ще е по-облачна, с валежи в Западна България в късните часове.
Температурите ще се движат между 18 и 23 градуса, като през уикенда ще паднат с 2–3 градуса.
🌧️ НОВАТА СЕДМИЦА ЗАПОЧВА СЪС СИЛНИ ДЪЖДОВЕ
В понеделник нов циклон ще донесе интензивни валежи и силни ветрове.
Дъждът първо ще удари западните райони, после ще обхване и източната половина на страната.
Температурите в Западна България ще паднат до 15–20°C, докато на изток, под влиянието на силни южни ветрове, ще остане по-топло – до 25–26°C.
Във вторник облаците ще се разкъсват, но в планините на юг ще вали – високите върхове дори ще побелеят от първия сняг.